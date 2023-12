Breno, rinnovato il direttivo della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica

sabato, 2 dicembre 2023

Breno (Brescia) – Si è svolta a Breno l’assemblea della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica. Tra i punti all’ordine del giorno il rinnovo del Consiglio direttivo per il triennio 2024-2026.

A seguito della presentazione dei candidati e delle votazioni, sono stati eletti come membri del Consiglio sei soci: Loris Bendotti, Ivan Faiferri, Luca Giarelli, Fabio Faiferri, Fabio Giarelli e Giancarlo Taboni.

Le cariche statutarie dell’ente, che consentono un solo rinnovo prima di una contumacia per il medesimo incarico, sono state assegnate a Ivan Faiferri, presidente; Luca Giarelli, vicepresidente e Fabio Faiferri, segretario.

Nel corso dell’assemblea il Consiglio uscente ha provveduto ad illustrare le numerose attività compiute nello scorso triennio e ancora in corso, tra le quali: gli incontri del festival culturale “Curiosi Intrattenimenti” e quelli del progetto “I.S.T.A. – Incontri per lo Studio dei Territori Alpini”, le attività di promozione turistico-territoriale attraverso il progetto “Visit ViB – Valcamonica, Iseo, Brescia”, le pubblicazioni e le presentazioni scientifiche, i progetti didattici e sociali (“La Signora del Gioco”), le applicazioni digitali “ValcamonicApp”, l'”Archivio digitale” per gli studiosi associati, il progetto “AraldiCamuna”, il recente progetto “Un ciak con la storia”, oltre alle usuali attività di studio e ricerca.