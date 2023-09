Breno: reinserimento persone con distrubi salute mentale, al via progetto triennale

giovedì, 7 settembre 2023

Breno (Brescia) – Hanno preso il via le attività di “Reinserimento sociale di persone con disturbi della salute mentale: budget di cura sociale”. Il progetto, di durata triennale, è finanziato dall’ATS della Montagna con uno stanziamento di 120.000 euro. Capofila del progetto è l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Valle Camonica, partner convenzionati sono l’Asst della Valcamonica, la Cooperativa Sociale Si Può onlus (partner gestionale) e l’associazione Alleanza per la salute mentale di Valle Camonica – Odv. Il finanziamento nasce da un bando di fine 2022, finalizzato alla realizzazione di due interventi progettuali di integrazione sociosanitaria con particolare riguardo verso le politiche per la famiglia. Alla base degli interventi c’è la nuova figura dell’Operatore di budget, che affiancherà il malato nella sua quotidianità.

Il progetto presentato dall’Ambito di Valle Camonica è nato da un processo di co-programmazione e co-progettazione posto in essere già nella fase di elaborazione dei contenuti del Piano di zona per il triennio in corso, che introduce il concetto di budget di cura- budget di salute quale nuovo e complementare strumento per la cura dei malati. Cardine degli interventi sono le figure degli Operatori di budget: persone appositamente formate e remunerate attraverso i fondi del progetto.

Con il budget di cura si punta al recupero del funzionamento sociale delle persone con problemi della salute mentale, prevenendo il rischio della loro istituzionalizzazione in apposite strutture sociosanitarie. Si favorisce la riappropriazione della soggettività, agevolando e potenziando inserimento ed inclusione nella comunità sociale di appartenenza. Per comunità s’intende qui la realtà in cui il soggetto già naturalmente vive, ossia l’insieme di persone, attività e opportunità presenti sul suo territorio.

Durante la presemntazione sono intervenuti Ilario Sabbadini, presidente Servizi Aziendali dell’ATSP di Valle Camonica; Domenico Castronuovo, volontario dell’Alleanza per la salute mentale di Valle Camonica e gli operatori socio sanitari.

Ilario Sabbadini ha spiegato: “Il budget di cura rappresenta in generale uno strumento innovativo per utenti e futuri operatori. Nello specifico per la salute mentale grazie al progetto personalizzato e all’affiancamento con l’operatore di budget, s’intende evitare o comunque ridurre il più possibile ricoveri e inserimenti in struttura dei malati. La persona sperimenta così il beneficio di restare a vivere nella comunità d’appartenenza. Con il budget di cura a regime la spesa sanitaria per la salute mentale dovrebbe registrare una contrazione tale da consentire, a parità di risorse disponibili e riorientate sull’ambito sociale, di seguire circa il doppio degli utenti attualmente in carico”, mentre Domenico Castronuovo ha sottolienato: “Il “budget di salute” rappresenta un ulteriore e valido strumento a disposizione del territorio, attraverso il quale attuare concretamente l’ideologia di una “Comunità che cura”, in maniera inclusiva ed accogliente i propri cittadini con problemi di salute mentale, contribuendo ad alleggerire e facilitare anche il carico e l’impegno che da sempre grava quasi esclusivamente sulle loro famiglie.”

FOCUS

La formazione degli operatori di budget è uno dei cardini del progetto è proprio la formazione degli Operatori di budget. Tale formazione, totalmente a carico del progetto, consentirà loro di essere pienamente operativi nel corso dei prossimi tre anni. Gli Operatori di budget lavoreranno nell’ambito del progetto di socializzazione appositamente definito per ciascun paziente dagli operatori delle équipe sociosanitarie che li seguono e che sarà monitorato/adattato nel tempo.

L’introduzione di queste figure fornirà anche una parziale soluzione alla carenza cronica di personale sul territorio.

I futuri Operatori di budget saranno prevalentemente persone non professioniste del mondo sociosanitario, spesso già adibite alla funzione di affiancamento a titolo volontario. Partiranno perciò da una buona conoscenza del territorio e da buone capacità di relazione con il malato. Il percorso di supporto formativo e orientamento continuo messo a disposizione dal progetto potenzierà le abilità di queste persone, trasformandole in veri e propri Operatori di budget.

La formazione – condotta da esperti – punterà all’acquisizione e al rafforzamento di competenze specifiche volte a:

• alimentare ed allargare le capacità decisionali e di azione dei malati in un vasto insieme di opportunità,

• mettere al centro dell’intervento le risorse del territorio, di modo da fornire risposte che integrino i bisogni di cura con quelli sociali, lavorativi e residenziali nell’ottica di un percorso integrato e personalizzato d’inclusione sociale.

Al termine del percorso, ciascun Operatore di budget sarà in grado di affiancare dai 2 ai 3 utenti. Attuando il progetto individuale di ciascun utente, condiviso con tutti gli interlocutori sociosanitari che vi sono coinvolti a vario titolo, gli Operatori di budget affiancheranno quindi il quotidiano evolvere delle persone in difficoltà, al fine di renderle protagoniste attive della propria storia.

La formazione è gratuita e si rivolge a tutti gli operatori sociosanitari e del Terzo Settore (assistenti sociali, educatori professionali, volontari). Gli incontri si tengono di venerdì sempre a Breno, presso l’Auditorium Sen. Mazzoli / la Sala BIM.

CALENDARIO FORMAZIONE

22 settembre | 27 ottobre | 24 novembre Orari: 10-12:30 ca. e 14-17:30.

Per prenotarsi: inviare un’e-mail a amministrazione@coopsipuo.it entro il 10/09/2023.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

– Anita Quetti – Cooperativa Si può – tel. 0364529167

– Sara Orsignola – ATSP di Vallecamonica – tel 036422693

– Federica Bottichio – ASST Vallecamonica – tel 0364369670

– Alleanza per la salute mentale di Vallecamonica – tel 3487716929 (Andrea)