Breno: mostra e spettacolo teatrale in ricordo di padre Ducoli

giovedì, 3 agosto 2023

Breno (Brescia) – Una mostra e uno spettacolo teatrale sulla vita di padre Bruno Ducoli, francescano, originario di Breno (Brescia), morto il 13 aprile 2021 a 85 anni. Domani – venerdì 4 agosto – alle 20 – a Breno nella chiesa di Sant’Antonio sarà inaugurata la mostra su padre Ducoli, a cura di Germana Cassio, e alle 21 sarà proposto uno spettacolo teatro e canzone sulla vita del francescano con la cantautrice Valentina Soster che interpreterà il “Canzoniere dell’emigrazione” prodotto proprio da padre Bruno, mentre l’attrice Simona Rosa leggerà poesie tratte da “Lasciateci l’amore“. La mostra resterà aperta venerdì 4 dalle 20 alle 23, sabato 5 e domenica 6 agosto dalle 16 alle 21.

Padre Bruno Ducoli (nella foto), nato a Breno, è entrato nella congregazione francescana a 11 anni dove segue gli studi fino a conseguire le lauree in Teologia, Lettere e Filosofia e Sociologia a Lovanio. Ordinato sacerdote nel 1961, si impegnò nella creazione di Telefono amico a Milano e poi a Bruxelles dove lavorò soprattutto per l’integrazione, nei processi di multiculturalità. Tornato in Italia, a Gargnano, fondò il Centre européen de rencontre et de ressourcement nel convento di San Tommaso e nell’aprile 2021 – poco prima di far ritorno in Valle Camonica – venne stroncato dal Covid. Breno non ha mai dimenticato padre Ducoli e lo ricorderà in modo speciale domani sera e con una mostra.

di An. Col.