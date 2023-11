Breno: l’8 dicembre si rinnova il taglio del formaggio Bré

sabato, 25 novembre 2023

Breno (Brescia) – Come ormai da tradizione, l’8 dicembre a Breno, si terrà il taglio del formaggio Bré dell’estate 2022. L’evento vuole essere un momento di festa per celebrare i successi conseguiti nel 2023, infatti, dopo essere stato nominato “Miglior formaggio di montagna del 2022” al concorso nazionale Italian Cheese Awards, il Bré si è ripetuto nello stesso concorso ottenendo l’oscar di “Miglior formaggio stagionato d’Italia”.

Il concorso, suddiviso in 10 categorie, aveva visto la partecipazione nella fase iniziale di oltre 1400 formaggi, di questi 100 avevano avuto accesso alla semifinale di Cittadella tenutasi nel corso dell’evento “Formaggi in Villa”. Il pass per la finale, organizzata presso la suggestiva Mole Vanvitelliana di Ancona è giunto solo per 33 formaggi (3 per categoria più 3 ex aequo).

Nella categoria “Formaggio stagionato” a contendersi la statuetta c’erano il Formaggio Bré dell’Associazione per il Formaggio Bré prodotto dall’az. Furloni di Breno, il Formaggio Silter DOP dell’azienda Prestello delle sorelle Bettoni ed il Caprone Veneto della Casara Roncolato.

Al Formaggio Bré è stato quindi assegnato l’ambito premio, ma la Valle Camonica ha potuto vantare ben due formaggi finalisti. Nell’ottobre scorso il Bré era stato nominato anche “Miglior formaggio d’alpeggio di Valle Camonica” al concorso Fiormaggi per i formaggi di malga camuni.

L’8 dicembre sarà possibile vivere a Breno un ricco pomeriggio in cui ci saranno produttori ed espositori di eccellenze camune, tra cui il Bré, che si potranno acquistare, dimostrazioni di caseificazione del Bré e di produzione del salame camuno, visite guidate gratuite alla Chiesa di Sant’Antonio, al rifugio antiaereo (dove verranno esposte anche delle opere dell’artista brenese Carlo Alberto Gobbetti) ed alla grotta di stagionatura del Bré, degustazioni di formaggi nazionali d’alpeggio abbinati a vini e birra camuni con la guida di Onaf Brescia e degli amici del Vino Camuno con il Consorzio vini Valcamonica e Luppoleto Camuno, Piergiorgio Cinelli e Poncio Belleri in concerto, la Pro loco Breno che preparerà caldarroste, vin brulé, pane e strinu e la Croce Rossa con una vendita solidale e l’inaugurazione di un nuovo mezzo di soccorso. La giornata culminerà con l’atteso “Taglio del Bré” alle 18:15 dove tutti potranno assaggiare il formaggio dell’estate 2022.