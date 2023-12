Breno, inaugurato il nuovo mezzo della Croce Rossa

domenica, 10 dicembre 2023

Breno (Brescia) – E’ stato inaugurato il nuovo mezzo della Croce Rossa di Breno (Brescia), acquistato con il supporto di enti pubblici e privati della media Valle Camonica.

In occasione della festa dell’Immacolata e del taglio del formaggio Bré si è svolta l’importante cerimonia alla presenza delle autorità, in particolare il sindaco di Breno Alessandro Panteghini e l’assessore Luca Salvetti, il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Sandro Bonomelli, il primo cittadino di Darfo Boario Dario Colossi, la delegata della Croce Rossa di Breno Gisella Favalli quindi Sandro Vielmi e il parroco don Mario Bonomi che ha benedetto il nuovo mezzo, con la disponibilità di sette posti. Servirà per il trasporto di anziani e disabili in ospedale e per le necessità della comunità, sostituisce il vecchio mezzo che dopo oltre 30 anni di onorato servizio è andato in pensione.

Durante la cerimonia Gisella Favalli, a nome di tutta la Croce Rossa, ha ringraziato enti pubblici e privati che attraverso le loro donazioni hanno consentito l’acquisto del nuovo mezzo.

di Ch. P.