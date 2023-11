Breno: il premio Impronta Camuna 2023 ai vigili del fuoco

martedì, 7 novembre 2023

Breno (Brescia) – Il premio Impronta Camuna 2023 verrà conferito ai vigili del fuoco, permanenti e volontari, della città di Brescia e della Valle Camonica con la seguente motivazione: “I vigili del fuoco sono impegnati ogni giorno a tutela della vita umana della pubblica incolumità e dell’integrità dei beni pubblici e privati. Promuovono la cultura della prevenzione degli incendi e quella dell’educazione alla sicurezza domestica e sui luoghi di lavoro; con coraggio, dedizione e prontezza, svolgono i propri compiti dimostrando grande professionalità, umanità e generosità”.

L‘Associazione ha assegnato quest’anno il riconoscimento ai vigili del fuoco, perché ogni giorno assicurano la protezione di persone, animali e beni, intervenendo rapidamente in tutte le situazioni in cui c’è la necessità di aiuto. Il loro compito istituzionale è lo spegnimento degli incendi, da quelli di modeste dimensioni fino a quelli che interessano vaste aree. Purtroppo anche i boschi del territorio bresciano ogni anno sono devastati dal fuoco. Grazie al loro pronto intervento i danni vengono limitati.

I vigili del fuoco si impegnano inoltre nel prevenire non solo gli incendi, ma anche i sinistri e, dove possibile, le disastrose calamità naturali. Tengono corsi di formazione antincendio e incontri nelle scuole, nei luoghi di lavoro, tra la gente, per informare e diffondere la cultura della prevenzione, indispensabile per migliorare la sicurezza.

La cerimonia di consegna è in calendario sabato 25 novembre, con inizio alle 15:30, nella Sala del Consorzio Bim di Valle Camonica, a Breno. Saranno presenti Roberto Bontenpi, presidente dell’Associazione Impronta Camuna e Luigi Giudice (nella foto), comandante dei vigili del fuoco della provincia di Brescia, i vigili del fuoco, gli amministratori, i politici e le autorità della Valle Camonica e del Bresciano.

di An. Col.