Breno, il premio “Costruiamo il futuro” torna in Valle Camonica

lunedì, 22 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Il premio “Costruiamo il futuro” torna in Valle Camonica e Val Caffaro, nella seconda edizione aumentano i contributi economici per realtà sociali e sportive locali. Si apre oggi il bando per supportare le piccole associazioni impegnate sul territorio nel campo del volontariato e terzo settore. A marzo evento finale a Darfo Boario Terme con la consegna di assegni e attrezzature. Previsti riconoscimenti anche per i migliori volontari. Alla presentazione del Premio, che si è tenuta questa mattina all’Auditorium della Comunità Montana di Breno, erano presenti, oltre a Maurizio Lupi e Alessandro Bonomelli, anche Mattia Seira, responsabile Rapporti con i Territori e Sostenibilità di Edison, Diego Zarneri, direttore generale Assocamuna e i rappresentanti dell’Aquila F.C. di Artogne e della Polisportiva Disabili Valcamonica di Breno, due delle realtà premiate nel corso della prima edizione del Premio in Valle Camonica. A intervenire per raccontare la propria esperienza anche Camilla Feriti, la volontaria premiata nel 2023 dell’associazione Assolo di Berzo Inferiore (da sinistra Mattia Seira di Edison, presidente Sandro Bonomelli, presidente Maurizio Lupi e Diego Zarneri, Assocamuna).

Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro: “Dopo il debutto carico di entusiasmo del 2023, puntiamo a raccogliere almeno 40mila euro da distribuire a una trentina di enti straordinari che s’impegnano per gli altri senza chiedere nulla in cambio”. Dopo il debutto speciale dello scorso anno, il Premio Costruiamo il Futuro speciale Edison torna in Valle Camonica e Val Caffaro con ambizioni in crescita. L’iniziativa benefica, realizzata dalla Fondazione omonima con la collaborazione di partner come Edison e Intesa Sanpaolo, nasce nel 2003 con l’obiettivo di supportare in modo concreto – attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro e fornitura di materiali e attrezzature – il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio in ambito sociale e sportivo.

A oggi sono cinque le edizioni che si tengono ogni anno in Lombardia: oltre alla Valle Camonica, il Premio è presente a Bergamo, in Valtellina, a Milano e in Brianza.

L’ANNO SCORSO PREMIATE 22 ASSOCIAZIONI CON 36MILA EURO

Nella prima edizione in Valle Camonica e Val Caffaro a dividersi i 36mila euro messi a disposizione del Premio grazie alla generosità dei partner sono state 22 splendide realtà locali selezionate tra le 105 che si erano iscritte. E ad aggiudicarsi il premio maggiore, quello da 5.000 euro, è stato l’Oratorio della Parrocchia San Matteo di Angone, che ha valorizzato il contributo ricevuto per portare avanti importanti opere di ristrutturazione e avviare la costruzione di un campo sportivo.

ISCRIZIONI SU COSTRUIAMOILFUTURO.IT

Quest’anno l’obiettivo è aumentare il contributo totale e il numero di associazioni premiate. Previsti riconoscimenti anche per due volontari (una donna e un uomo) che si sono contraddistinti per dedizione e abnegazione nell’esercizio della loro opera: durante l’iscrizione al bando potranno essere segnalati i nomi delle persone che si reputano meritevoli della medaglia d’oro.

Tutte le associazioni e organizzazioni non profit, gli enti del terzo settore e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa all’interno dei territori indicati possono partecipare all’edizione 2024 compilando il form di iscrizione pubblicato sul portale costruiamoilfuturo.it.

BANDO AL VIA OGGI, SI CHIUDE IL 15 FEBBRAIO

Il bando è attivo da oggi e si chiuderà il 15 febbraio. A selezionare i progetti sarà un Comitato d’onore composto da componenti scelti tra i soci della Fondazione, i partner del Premio e le istituzioni che collaborano allo svolgimento del progetto.

PRESIDENTE LUPI: CON OBIETTIVI SEMPRE PIÙ AMBIZIOSI

“Quando abbiamo deciso di portare la nostra iniziativa anche in Valle Camonica non ci aspettavamo una partenza tanto carica di entusiasmo – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –, è quindi un grande piacere tornare ora per la seconda edizione. L’anno scorso siamo riusciti a premiare il 20% delle associazioni che ci hanno chiesto un sostegno: vorremmo che questa iniziativa diventasse ogni anno più forte e coinvolgente per cercare di dare una mano a un numero sempre maggiore di piccole realtà. Questi Eroi del quotidiano arricchiscono il territorio con il loro straordinario impegno a favore degli altri, senza mai chiedere nulla in cambio. L’obiettivo che vogliamo raggiungere in vista dell’evento finale di marzo è raccogliere una somma pari almeno a 40mila euro per premiare una trentina di associazioni: sarebbe un bel modo di cominciare il 2024 del Premio Costruiamo il Futuro dopo il record raggiunto lo scorso anno, quando in tutta la Lombardia abbiamo distribuito 400mila euro a 210 associazioni. Contando sul supporto delle aziende che ci sostengono, daremo il massimo per continuare sul percorso di crescita intrapreso e superare subito questo primato».

ALL’EVENTO FINALE A DARFO BOARIO ANCHE L’ATTORE COMICO GABRIELE CIRILLI

La giornata finale di premiazione, che sarà condotta dallo stesso presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi insieme all’attore comico Gabriele Cirilli, si terrà a inizio marzo a Darfo Boario Terme. Sul palco interverranno folte rappresentanze di tutte le associazioni premiate e personalità del mondo dell’imprenditoria, del sociale e della politica locale e regionale.

PRESIDENTE BONOMELLI: UN ONORE POTER OSPITARE QUESTO PREMIO

“È un onore per me ospitare per il secondo anno consecutivo in Valle Camonica “Il Premio Costruiamo il Futuro” che vede la collaborazione di una rete di soggetti, quali, Istituzioni, enti che si occupano di terzo settore, fondazioni ed aziende, che si uniscono con l’obiettivo di sostenere le buone iniziative di solidarietà presenti sul territorio permettendo di soddisfare alcuni bisogni delle associazioni – è la considerazione di Alessandro Bonomelli, presidente della Comunità Montana di Valle Camonica –. Auspico che tale iniziativa possa ripetersi ed incrementare nei prossimi anni il proprio budget a supporto delle associazioni della nostra Valle”.

BELLINI (EDISON): PREMIATO LAVORO PREZIOSO DI ASSOCIAZIONI STRAORDINARIE

“Da 140 anni Edison è al fianco dei territori in cui produce energia rinnovabile e si impegna a valorizzarli, favorendo il benessere delle comunità che li abitano – spiega Daniele Bellini, direttore Business Unit Idroelettrica di Edison –. Per ” motivo siamo orgogliosi di lanciare la seconda edizione del Premio Costruiamo il Futuro in Valle Camonica e Val Caffaro, iniziativa che premia il prezioso lavoro di numerose e straordinarie associazioni territoriali del terzo settore, che ogni giorno si adoperano per il bene comune e che necessitano anche del nostro sostegno per poter operare al meglio”.

Premio Costruiamo il Futuro per Valle Camonica e Val Caffaro – Seconda edizione. Con il patronato di: Regione Lombardia. Con il patrocinio di: Comunità Montana di Valle Camonica, Provincia di Brescia, CONI, Csv Brescia Ets, Centro Sportivo Italiano Comitato di Valle Camonica e Comitato di Brescia, Assocamuna, Cdo Brescia, con il sostegno di Edison e Intesa Sanpaolo.