Breno, il ministro Locatelli in visita alla cooperativa Arcobaleno

sabato, 2 marzo 2024

Breno (Brescia) – Visita del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, a Breno. Un momento importante e molto sentito dagli ospiti della Cooperativa Arcobaleno e dalla comunità di Breno: in mattinata il ministro Locatelli è stata accolta in municipio, poi ha raggiunto la sede della cooperativa dove ha incontrato gli ospiti e gli operatori, visitando la struttura inaugurata lo scorso 21 ottobre.

Erano presenti il sindaco di Breno Alessandro Panteghini, il consigliere regionale Davide Caparini, sindaci e amministratori delle Media Valle, l’assessore ai servizi sociali della Comunità Montana di Valle Camonica Ilario Sabbadini, quindi rappresentanti di associazioni e gruppi di Breno e operatori sociali.

Molto sentito l’incontro con gli operatori della cooperativa e un ospite Martino Pellegrinelli ha consegnato una lettera al ministro ponendo alcuni temi, tra cui quelli di una vita dignitosa per chi è affetto da disabilità mentale e fisica, il superamento dei pregiudizi verso le persone diversamente abili e l’inserimento del mondo del lavoro.

Nella missiva scritta da Martino, che è stata letta dal ministro, sono stati sollevati alcuni temi cruciali per le persone disabili e al termine della visita il ministro Locatelli ha annunciato che sarà rivista la legge sul Terzo settore e sugli inserimenti lavorativi incentivando le assunzioni da parte di aziende e attività commerciali. “Qui – ha commentato il ministro Locatelli – ho trovato una comunità forte dove tutti si danno da fare per gli altri e dove ci sono progetti meravigliosi che rendono più dignitosa la vita di tante persone”.

di Ch. P.