Breno, cresce la solidarietà degli alpini della sezione Ana di Valcamonica

domenica, 10 marzo 2024

Breno (Brescia) – La sezione Ana di Valcamonica, guidata da Ciro Ballardini, si è riunita in assemblea a Breno e tracciato un quadro sull’attività svolta nel 2023 e illustrato le iniziative che si terranno nell’anno in corso.

L’assemblea è stata presieduta dall’ex presidente Giacomo Cappellini, alla presenza del consigliere nazionale Luigi Lecchi, e nella sala Bim erano presenti 130 delegati in rappresentanza dei 67 gruppi della Valle Camonica. Sono stati snocciolati i numeri della sezione che al 31 dicembre 2023 contava 3289 alpini, 76 in meno rispetto al 1° gennaio, mentre crescono di 17 unità gli amici e gli aggregati. I nuovi tesserati sono 56.

Inoltre è stato illustrato il libro verde della solidarietà con ben 39.741 ore di volontariato e devoluto 137.168 euro oltre al lavoro svolto con il servizio di Protezione Civile. Il presidente Ciro Ballardini ha ricordato il grande impegno del 2023, su tutti l’organizzazione del 59° Pellegrinaggio in Adamello che si è svolto a Vezza d’Oglio e il premio Premio fedeltà alla montagna consegnato a Gianni Morgani, e anticipato alcuni appuntamenti del 2024: dal 26 al 28 luglio il 60° Pellegrinaggio in Adamello che si terrà in Trentino, poi dal 23 al 25 agosto la V Adunata Sezionale a Montecampione Artogne-Pian Camuno, il 19-20 ottobre il Raduno del 2° Raggruppamento Montichiari.

Uno degli eventi che farà da richiamo nazionale sarà quello del 2 novembre Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Centenario dell’inaugurazione Sacrario Passo del Tonale.

di Ant. Col.