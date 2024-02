Breno: chiusa la strada provinciale 345 da Campolaro

giovedì, 29 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Rimane chiusa la Sp 345 per Bazena, da Campolaro. Dopo il sopralluogo in elicottero del nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia e viste le attuali condizioni meteorologiche e del manto nevoso, l’ufficio viabilità di Palazzo Broletto ha deciso di riaprire la strada del Maniva (Sp345) e del Gaver (Sp669).

Rimane chiusa la strada per il Bazena (Sp345 da Campolaro). Le previsioni meteorologiche per domenica non fanno escludere un peggioramento delle condizioni che potrebbero portare alla decisione di chiudere, per garantire la pubblica incolumità, le strade oggi riaperte.

La situazione è costantemente monitorata della Provincia di Brescia e le precipitazioni previste per sabato e domenica porteranno a una nuova verifica delle condizioni di sicurezza delle strade. Sulla Sp50 a Pertica Alta sono attualmente in corso le operazioni di disgaggio del masso pericolante.

La Sp38 “Tignalga” rimane chiusa, permane il senso unico alternato sulla Sp237 a Odolo.