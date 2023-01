Breno: assemblea del PD con i candidati in Regione Peluchetti e Del Bono

martedì, 10 gennaio 2023

Breno (Brescia) – Domani – mercoledì 11 gennaio, alle 20:30 presso la sala Mazzoli, ex chiesetta vecchio ospedale, a Breno (Brescia) a fianco della Comunità Montana di Valle Camonica – il Partito Democratico di Valle Camonica terrà la propria assemblea di zona, aperta a iscritti e simpatizzanti, per presentare la candidatura alle elezioni regionali del 12-13 febbraio di Mattia Peluchetti nella lista bresciana del Partito Democratico, che vedrà come capolista il sindaco del capoluogo, Emilio Del Bono.

Mattia Peluchetti, 31 anni, docente di chimica presso l’Istituto Meneghini di Edolo, è consigliere capogruppo di minoranza del Comune di Sellero, dove è stato candidato sindaco alle elezioni del maggio 2019, venendo sconfitto per soli due voti da Giampiero Bressanelli.

Iscritto ai Giovani Democratici dal 2013, è stato segretario del circolo camuno e responsabile organizzativo della federazione provinciale. Dallo stesso anno fa anche parte del circolo della Valsaviore del Partito Democratico, diventando membro della segreteria di zona dal 2017.

Oltre alla politica e all’attività professionale, è anche arbitro di calcio a 5 per la Sezione AIA di Lovere, operando a livello regionale in Serie C1.

La candidatura è stata proposta all’unanimità dalla direzione provinciale dei Giovani Democratici e indicata, insieme a quella di Elena Richini (portavoce del circolo di Darfo Boario Terme) anche nel corso dell’assemblea di zona del PD camuno del 16 dicembre, venendo poi confermata dalla federazione provinciale del PD.

Queste le parole di Peluchetti: “L’obiettivo principale di questa candidatura è quello di garantire ai cittadini della Valle Camonica una possibilità concreta di scelta su chi li debba rappresentare in Regione Lombardia. Durante il mio percorso politico e amministrativo, mi sono sempre concentrato per ascoltare le persone e cogliere i problemi che vivono nella quotidianità, cercando di sviluppare idee e proposte per poterli risolvere. Per questo ho accettato di mettermi a disposizione in questa campagna elettorale, sposando la candidatura a presidente regionale di Pierfrancesco Majorino. L’ho fatto per proporre la visione di un’altra Lombardia: una Lombardia che punti sulla

sanità accessibile per tutti e sulla medicina territoriale e vicina ai cittadini, una Lombardia che investa sul trasporto pubblico puntando non solo sui grandi progetti ma sui servizi per i pendolari, una Lombardia che difenda l’ambiente e operi concretamente per non essere più la regione maggiormente inquinata d’Europa, una Lombardia che sappia svilupparsi economicamente sostenendo il tessuto produttivo senza lasciare indietro i più fragili “.

L’assemblea non sarà limitata solo alla presentazione della candidatura, ma sarà occasione per avviare un confronto approfondito sulle tematiche della campagna elettorale con i circoli e con la società civile, raccogliendo spunti e proposte provenienti dai militanti.