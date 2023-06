Breno: al Palazzo della Cultura la mostra “Dalla parte dei bambini”

giovedì, 8 giugno 2023

Breno (Brescia) – “Dalla parte dei bambini“, l’alfabeto dei diritti interpretato dagli artisti bresciani.

Da domani – venerdì 9 giugno – a domenica 18 giugno al Palazzo della Cultura di Breno (Brescia) si potrà visitare liberamente la mostra itinerante “Dalla parte dei bambini”. Un’occasione preziosa per approfondire il mondo dell’affido e dei diritti dei minori. L‘inaugurazione è in programma domani 9 giugno – alle 19 – al Palazzo della Cultura di Breno.

Una mostra itinerante

L’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Valle Camonica accoglie con gioia la proposta del CFA – Coordinamento Famiglie Affidatarie, Ente organizzatore della mostra. “Dalla parte dei bambini” è un evento culturale itinerante sul territorio bresciano. Con Breno, la mostra giunge alla sua quinta tappa, per poi proseguire con l’esposizione a Vobarno.

Il fil rouge che lega le opere esposte è la rielaborazione artistica dell’alfabeto dei diritti. L’obiettivo è infatti quello di diffondere la cultura dei diritti dei minori tramite forme ed espressioni artistiche. Gli artisti coinvolti sono bresciani, alcuni dei quali camuni. L’iniziativa vede anche la collaborazione di AAB – Associazione Artisti Bresciani e dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia.

La premezza del Coordinamento Famiglie Affidatarie

Ogni bambino ha il diritto di crescere sano e in condizioni di sicurezza, di sfruttare il suo potenziale, di essere ascoltato e preso sul serio. Sono trascorsi più di trent’anni da quando l’Assemblea delle Nazioni Unite sanciva la Convenzione dei diritti dell’infanzia, nel 1989. Da allora molto è stato fatto, ma molto rimane ancora da fare per concretizzare e rendere sempre più vivi i suoi principi.

Il 2023 è l’anno in cui le città di Brescia e Bergamo sono Capitali italiane della cultura. All’interno di tale palinsesto si colloca la mostra per portare a Brescia e provincia il tema dei diritti dei minori attraverso l’arte.

Il lavoro del CFA

Il CFA – Coordinamento Famiglie Affidatarie è un’associazione di promozione sociale, organismo provinciale di secondo livello che dal 2005 riunisce alcune associazioni che, sul territorio bresciano, si occupano di affido e sostegno familiare. Il suo principio ispiratore è il diritto del minore a “vivere in una famiglia”, nella convinzione che crescita e benessere dei minori siano responsabilità di tutta la società civile. Tale pensiero fondante è reso operativo tramite attività di sensibilizzazione, formazione, educazione, sostegno e accompagnamento alle famiglie accoglienti.

Spettacolo teatrale “I Benedetti”

Mentre la mostra sarà fruibile dal 9 al 18 giugno presso il Palazzo della Cultura (si vedano gli orari indicati sulla locandina), è prevista anche la messa in scena di uno spettacolo teatrale sul tema dell’affido.

Alle ore 21 di sabato 17 giugno, l‘oratorio San Valentino di Breno ospiterà la performance “I Benedetti”

L’ingresso allo spettacolo (così come alla mostra) è libero. La pièce racconta una storia, non una favola, di chi, trovandosi a vivere sotto lo stesso tetto, si incontra e si scontra. Un progetto promosso e condiviso con “Il Girasole”, Associazione che dal 1997 si occupa di affido e del sostegno alle famiglie affidatarie. Lo spettacolo – scritto da Stefano Priori, con Giada Generali – è adatto a un pubblico di adolescenti (medie e superiori), giovani e adulti.