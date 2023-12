Breno: a Romain Zaleski e Hélène de Prittwitz il premio Farisoglio

lunedì, 18 dicembre 2023

Breno (Brescia) – Premio Farisoglio per la Valle Camonica a Romain Zaleski e a sua moglie Hélène de Prittwitz.

La Comunità Montana e il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica oggi, alle 18:30 nella Sala Bim di Breno verrà consegnato il premio “Sandro Farisoglio per la Valle Camonica”, all’ingegner Romain Zaleski e a sua moglie Hélène de Prittwitz. Il premio sarà consegnato il presidente Alessandro Bonomelli (nella foto).

Il premio, intitolato alla memoria di Sandro Farisoglio indimenticato presidente dei due enti comprensoriali, nasce nel 2020 con l’intento di “onorare singoli cittadini, istituzioni, enti e rappresentanti della società civile e dell’associazionismo che si siano distinti, nei vari campi delle attività umane, per aver contribuito alla crescita del territorio e delle comunità della Valle Camonica”.

Giunto alla IV edizione, per volere del Comitato dei Designatori, quest’anno il prestigioso riconoscimento verrà quindi assegnato ai coniugi Zaleski, riconoscendone “l’instancabile impegno e la profonda dedizione rivolti al sostegno e allo sviluppo del territorio camuno, manifestati in ambito imprenditoriale, sociale, culturale e didattico”.

Molto legati a Sandro Farisoglio nel corso della Sua esperienza politica e amministrativa, cui non hanno mai fatto mancare la loro autentica vicinanza, Romain Zaleski e sua moglie Hélène hanno dato lustro alla Valle Camonica impegnandosi con passione e sensibilità per il bene della comunità e del suo territorio.