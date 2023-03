“Bozner Urban Pass Bolzano”, l’autostrada gratis al servizio della città: ecco la modalità

mercoledì, 29 marzo 2023

Bolzano – Abbattere le emissioni in prossimità della città di Bolzano e, al contempo, alleggerire il traffico, venendo incontro alle esigenze di chi viaggia. Risponde a più esigenze l’iniziativa “Bozner Urban Pass Bolzano”, frutto di una convenzione firmata tra Provincia di Bolzano e Autostrada del Brennero SpA. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa, unitamente ai vertici di A22, il vicepresidente della Provincia, assessore all’Ambiente e all’Energia, Giuliano Vettorato: “Si concretizza in questo modo il mio impegno per alleviare il traffico nel capoluogo e contribuire a rispettare l’ambiente. Sono i fatti e non solo le parole il modo giusto per affrontare i problemi, e con questo provvedimento, per il quale ringrazio Autostrada del Brennero SpA per la proficua collaborazione nell’interesse della cittadinanza, abbiamo l’obiettivo di migliorare fattivamente la vita per i cittadini di Bolzano e dintorni, con un investimento da parte della Provincia di 228 mila euro”.

Dal 1° aprile sarà infatti possibile, previa presentazione di una domanda ad hoc sul sito di Autostrada del Brennero e l’attivazione di un telepedaggio, percorrere gratuitamente il tratto autostradale tra Bolzano Sud e Bolzano Nord in entrambe le direzioni di marcia nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 9 al mattino e le 16 e le 19 del pomeriggio dal lunedì al venerdì, escluse eventuali festività.

“Bozner Urban Pass Bolzano” dà una valida alternativa a chi per motivi di lavoro o di studio solitamente attraversa il capoluogo finendo per sommarsi al traffico cittadino delle ore di punta e ha un impatto sui cittadini stessi che vedono ridursi il traffico urbano. Traffico che, da previsioni, dovrebbe ridursi portando ad un alleggerimento della congestione interna alla città di Bolzano e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare degli ossidi di azoto.

Si sottolinea che, al momento, l’agevolazione è prevista esclusivamente entrando al casello di Bolzano Nord ed uscendo a Bolzano Sud, e viceversa: qualsiasi prosecuzione verso Nord e verso Sud non farà scattare la scontistica.

“Una gestione efficace della mobilità – ha commentato il presidente di Autostrada del Brennero, Hartmann Reichhalter – deve rispondere a una regia unitaria. Pertanto, Autostrada del Brennero è pronta a mettersi al servizio dei territori, in questo caso l’Alto Adige, per contribuire ad alleggerire il carico di traffico sulla viabilità ordinaria ed aiutare in particolare la città di Bolzano. Questa iniziativa, volta a sperimentare i vantaggi per la mobilità del capoluogo – ha aggiunto – dimostra ancora una volta l’importanza di una nuova concessione in capo ad Autobrennero: siamo una Società espressione del territorio e siamo attenti alle sua esigenze”.

“La mobilità del futuro – ha osservato l’amministratore delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni – deve svilupparsi all’insegna dell’integrazione. In casi straordinari come questo, tra viabilità ordinaria e viabilità autostradale, ma penso anche alla sempre più stretta integrazione tra il trasporto su gomma e il trasporto su rotaia. Abbiamo investito molto nella ferrovia, tanto da essere oggi, nel trasporto merci, il secondo gruppo transfrontaliero italiano dopo Mercitalia e molto investiremo ancora nell’intermodalità. Il futuro di Autobrennero sarà all’insegna dell’innovazione e del green”.

Per aderire all’iniziativa è necessario compilare il form pubblicato sul sito di Autobrennero (in arrivo il link trilingue al modulo) ed essere in possesso di un dispositivo per il telepedaggio. La domanda può essere presentata anche direttamente al Centro Servizi di Bolzano (Bolzano sud) che eccezionalmente resterà aperto nella giornata di sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17. La Provincia di Bolzano ha investito per questa iniziativa 228mila euro: sarà in fase di sperimentazione dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2023.