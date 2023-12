Botti e brindisi: raccomandazioni, divieti e regole per il Capodanno a Trento

venerdì, 29 dicembre 2023

Trento – Per i festeggiamenti di Capodanno l’Amministrazione comunale raccomanda un utilizzo contenuto di petardi e fuochi d’artificio. Per rispetto nei confronti delle altre persone che stanno festeggiando e anche nei confronti degli animali che, come è noto, possono essere spaventati dai forti rumori dei botti. Al tempo stesso si consiglia ai proprietari di animali di non lasciarli soli nelle ore vicine alla mezzanotte.

La modalità dell’utilizzo dei botti sono del resto disciplinate dall’articolo 50 del Regolamento di polizia urbana che recita: “Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l’incolumità delle persone. E’ vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali. L’uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore zero alle sei del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai fuochi d’artificio classificati. È vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte a offendere o danneggiare persone e cose”.

Capodanno in piazza Duomo, brindisi con i bicchieri di plastica

Per ragioni di sicurezza legate al grande affollamento di persone in occasione dei festeggiamenti di fine anno in piazza Duomo, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente che limita la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori chiusi e in contenitori di vetro.

Quindi – dalle 19 del 31 dicembre 2023 alle 6 del 1° gennaio 2024 – vige il divieto in piazza Duomo: di vendita per asporto di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in contenitori chiusi (bottiglie, lattine, ecc.) e in contenitori di vetro o latta; la somministrazione di bevande di ogni specie in contenitori di vetro o di latta da parte degli esercenti le attività economiche. Inoltre è vietato detenere contenitori per bevande in vetro nell’area delimitata per l’evento di Capodanno in piazza Duomo.

Chi non rispetta i provvedimento sindacale è punito con una sanzione pecuniaria di 178 euro. In piazza si potrà brindare ma – a tutela dei convenuti – con bicchieri di plastica.