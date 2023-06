Bosentino: inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari 

sabato, 3 giugno 2023

Bosentino (Trento) – Inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari a Bosentino (Trento). Rimessa a nuovo e ampliata per far fronte alle esigenze del personale di servizio: al taglio del nastro erano presenti tra gli altri il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, il sindaco di Vigolana Paolo Zanlucchi, il comandante della Caserma Angelo Pasqualini e il sindaco di Sainte Féréole Henri Soulier, un comune francese con il quale esiste un rapporto di gemellaggio e fratellanza con la comunità locale.

“I Corpi dei Vigili del Fuoco volontari hanno radici così profonde nella storia del Trentino che sono precedenti alla nascita della Repubblica che oggi celebriamo – ha detto Fugatti – radici che sopravvivono grazie a quei valori di volontariato e solidarietà che sono le colonne fondanti della nostra comunità. Oggi qui a Bosentino è bello vedere tanti giovani far parte di questo Corpo, la migliore testimonianza vivente alla tradizione secolare del volontariato della Protezione Civile del Trentino. Le caserme dei pompieri sono importanti per sostenere, tutelare e aiutare le comunità quando si trovano in difficoltà e noi, come istituzioni, non faremo mai mancare il nostro sostegno per fare al meglio il loro lavoro”.

“L’intervento ha avuto come obiettivo l’adeguamento igienico-sanitario e tecnico funzionale della Caserma – ha spiegato il Comandante Angelo Pasqualini – in particolare, in una porzione dell’autorimessa esistente, sono stati ampliati la zona ufficio e la zona spogliatoi, realizzati due nuovi servizi igienici, spostato il locale ristoro. Si è provveduto quindi alla costruzione di una nuova autorimessa seminterrata, collegata all’esistente, che sopperisca alla perdita degli spazi interni ed è stata realizzata la demolizione e ricostruzione della scala esterna adiacente alla Caserma in modo da non intralciare la viabilità dei mezzi di soccorso”.

“Per me è un orgoglio e un privilegio essere qui dopo aver amministrato per oltre 30 anni il comune di Vigolo Vattaro – ha detto Walter Kaswalder – i vigili del fuoco hanno sempre avuto per noi una importanza strategica all’interno della Protezione civile del Trentino e oggi ho voluto dire a tutti loro un grazie di cuore per il lavoro che abbiamo fatto insieme e per il supporto che ho avuto da tutti loro nel corso del mio mandato da primo cittadino”.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Bosentino è formato da 28 unità, di questi 19 vigili sono in servizio attivo ai quali oggi si sono aggiunti tre nuovi pompieri che hanno prestato giuramento davanti a tutta la comunità: Yuri Brolio, Walter Dal Farra e Mirko Pasqualini.