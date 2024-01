Borseggiattore seriale arrestato dai carabinieri alla stazione di Rovereto

giovedì, 25 gennaio 2024

Rovereto (Trento) – I militari della Radiomobile di Rovereto hanno arrestato uno straniero di 22 anni, con precedenti di polizia, già noto alle forze dell’ordine e non in regola con gli obblighi di permanenza sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato.

I fatti si sono svolti sul treno che assicura la tratta Bolzano-Verona dove una laureanda in medicina, che tornava nella città scaligera, appena salita a Trento si è accorta di essere stata vittima di un ladro che le aveva sottratto il telefono cellulare.

La ragazza senza perdersi d’animo, per mezzo del computer portatile che utilizza per seguire le lezioni presso il polo universitario tridentino, ha localizzato il telefono ancora su quel convoglio ferroviario, allertando il capo treno segnalandogli il fatto. Quando il tracciamento del telefono ha reso chiaro che il borseggiatore stava lasciando il treno alla fermata di Rovereto, il capotreno ha avviato la segnalazione al numero d’emergenza 112 raccontando i fatti.

L’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Rovereto ha inviato prontamente la pattuglia del Radiomobile i cui componenti, nonostante il tentativo del responsabile di confondersi tra i numerosi viaggiatori che affollavano il piazzale antistante la stazione ferroviaria, lo hanno individuato anche grazie al costante trillo della suoneria del cellulare attivata nel frattempo dal capotreno. Ed infatti, durante le operazioni di identificazione, tra i capi di vestiario contenuti in una borsa, è stato rinvenuto il telefonino oggetto di furto che stava ancora ricevendo la chiamata; quindi uno dei due carabinieri rispondendo alla telefonata del capo treno, ha dato la notizia del recupero del maltolto alla vittima.

A questo punto nei confronti del borseggiatore, già autore di fatti analoghi, sono scattate le manette per il reato di furto con la specifica aggravante di averlo commesso su di un mezzo di trasporto pubblico, venendo quindi trasferito presso la casa circondariale di Spini di Gardolo.

Il cellulare, riconosciuto dalla vittima, nel frattempo ritornata a Rovereto per sporgere denuncia, è stato poi restituito alla stessa permettendole di rientrare a Verona con il bene recuperato.