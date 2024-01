Borno: ultimo saluto a Gianfranco Scalvinoni

venerdì, 5 gennaio 2024

Borno (Brescia) – Ultimo saluto a Gianfranco Scalvinoni, 74 anni, di Borno, componente del direttivo dell’Associazione Fiamme Verdi di Vallecamonica. Nel pomeriggio l’addio nella chiesa parrocchiale 0di Borno alla presenza della moglie, dei figli e dei familiari, la partecipazione delle autorità, alpini, Fiamme Verdi e Anei Vallecamonica.

Gianfranco Scalvinoni era un punto di riferimento delle Fiamme Verdi, in particolare curava insieme agli Alpini di Borno l’organizzazione dell’incontro annuale al rifugio di Pratolungo per onorare il colonnello Lorenzini e i Caduti in quella Battaglia.

Ha collaborato alla realizzazione e alla tenuta del Monumento a malga Mignone dove ogni anno si ricordano i Partigiani del Gruppo C 4 “Pizzo Camino” della Brigata Lorenzini Divisione Tito Speri. In collaborazione con i dirigenti e i docenti delle scuole medie di Borno e la Commissione Scuola e Cultura “Ermes Gatti” ha organizzato incontri, in ogni anno scolastico, con i ragazzi per informarli su fatti e personaggi della Resistenza che con il loro sacrificio hanno conquistato per noi la Libertà, la Democrazia e la Costituzione. Alle esequie Gianfranco Scalvinoni è stato ricordato con il fazzoletto delle Fiamme Verdi ed il cappello di Alpino.