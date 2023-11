Borno Ski Area, piste e impianti aperti per l’Immacolata

giovedì, 30 novembre 2023

Borno (Brescia) – L’inverno della Borno Ski Area inizia il 6 dicembre. Grazie ad un lavoro straordinario della squadra e a piccoli aiuti dal cielo le piste sono perfettamente innevate e pronte ad accogliere gli appassionati che vorranno disegnare le loro curve.

“Partiamo carichi di entusiasmo – le parole di Demis Zendra, amministratore delegato della società – e certi che l’inverno ci saprà regalare grandi soddisfazioni”. Certamente aperte Pian d’Aprile, Ogne e campo scuola per il divertimento dei principianti, ma stiamo lavorando anche sulla Direttissima: “La volontà è quella di garantire una stazione sciabile all’80%. Ce la stiamo mettendo tutta, ma la conferma arriverà solamente all’inizio della prossima settimana”. Teniamo le dita incrociate e continuiamo a lavorare.

Importantissimo il test del ponte dell’Immacolata che l’8 dicembre vedrà al Barissimo, dalle 15, la festa di apertura della stagione. Sarà l’inizio di un lunghissimo calendario di eventi per intrattenere gli ospiti, durante o dopo le giornate sugli sci.

Si apre il 6 dicembre e non ci si fermerà più, fino alla fine della stagione: “La data verrà fissata strada facendo, in base alle condizioni della neve ma quest’anno puntiamo a Pasquetta”.

Già attivo sul sito www.bornoskiarea.it il servizio di vendita online degli skipass: garantisce non solo di saltare le code in biglietteria, ma anche di usufruire di uno sconto interessante sul biglietto. Resta confermata anche la promozione riservata tutti i giorni ai residenti in Valle Camonica (compresi Rogno, Costa Volpino e Lovere).