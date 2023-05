Borno Ski Area, iniziative e calendario delle aperture estive degli impianti

lunedì, 29 maggio 2023

Borno – Borno Ski Area pronta per la nuova estate. “Ripartiamo dopo la pausa necessaria alle manutenzioni – le parole di Demis Zendra, amministratore delegato della società – e lo facciamo con un grande entusiasmo. Dopo un inverno di successi abbiamo lavorato per un’estate che, meteo permettendo, ci darà le stesse soddisfazioni. Un lunghissimo calendario eventi che soddisfa grandi, piccoli e amanti del cinema all’aperto (la proposta sbarca al Barissimo con due date, un film cult e un cartone che ha fatto la storia): tutti gli appuntamenti saranno “AfterSun”, sulla scorta degli après ski che hanno animato l’inverno. Poi ci saranno percorsi di downhill rinnovati e ancora più divertenti: “la nostra stazione d’estate diventa il paradiso delle biciclette e come ogni anno, anche stavolta abbiamo fatto un lavoro straordinario per proporre percorsi all’altezza, da quelli più facili a quelli per professionisti”. Tornano poi, per i più piccoli, il percorso bike con salti e gimkane e l’Energy tube alla partenza degli impianti, così come “Il bosco degli scoiattoli” per scoprire vita e abitudini degli animali più comuni nei boschi di Borno Ski Area. Infine “Yoga in vetta” con tre appuntamenti e aperitivi con cena in quota al tramonto per chi ama passeggiare o andare in bici al chiaro di luna“.

“Davvero una proposta per tutti, che fa emergere tutto il bello della nostra montagna, dove al rifugio sarà possibile gustare i piatti tipici della tradizione”. Chi arriverà in quota troverà una montagna in fermento: “sono tanti i lavori in vista del prossimo inverno – chiude Zendra –, dal nuovo bacino in Plai alla sistemazione della strada per le malghe fino alla realizzazione del nuovo impianto di innevamento sulla pista Direttissima. Un intervento da 800mila euro che segue quello già realizzato sulla pista Ogne due anni fa. Insomma siamo sempre più all’avanguardia e crediamo sempre di più nelle potenzialità di questo posto”.

CALENDARIO APERTURE:

Impianti, rifugio, percorsi bike e attrazioni saranno aperti dal 2 giugno al 23 luglio solo nei weekend. Dal 29 luglio al 3 settembre tutti i giorni. Il Barissimo invece funziona già tutti i giorni.