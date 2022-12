Borno Ski Area, aprono gli impianti sciistici

mercoledì, 14 dicembre 2022

Borno (Brescia) – L’inverno a Borno Ski Area sta per iniziare. Domani, giovedì 15 dicembre, aprono Pian d’Aprile, Ogne e campo scuola. “Abbiamo lavorato in tutti i momenti in cui il freddo ce lo ha consentito, con una squadra neve che anche quest’anno ha fatto la differenza: a loro, al loro instancabile lavoro che si mixa alla perfezione con una grande passione, diciamo il primo grande grazie –, le parole di Demis Zendra, amministratore delegato della società – la neve caduta dal cielo finora è stata poca, quello che ci ha aiutati è stato l’impianto di innevamento programmato che ci ha permesso di innevare da cima a fondo il nostro comprensorio”.

“Un lavoro che ci permette di farvi sciare dalla cima del monte Altissimo fino alla partenza, oltre 700 metri di dislivello, con pendenze per tutti i gusti e tutte le capacità. Con queste piste aprirà anche il rifugio Monte Altissimo che si affianca all’offerta del Barissimo che, tolto il mese di novembre, non ha mai chiuso. Una bella notizia, che anticipa le vacanze di Natale: “continueremo nel frattempo a lavorare per ampliare l’offerta, nella speranza che il meteo sia dalla nostra parte”. Proprio per le vacanze aprirà il Freskissimo, il bar/ristoro in Plai dove trova posto anche il nuovissimo tappeto meccanico che servirà sia la Direttissima e la Col de Serf (una volta aperte) per il collegamento con la Ogne sia l’area che dedicheremo ai bob. “Una richiesta che abbiamo deciso di soddisfare sfruttando al massimo un’area che nel prossimo futuro sarà interessata da un’importante lavoro di riqualificazione. Iniziamo con questo servizio che davvero ci veniva chiesto dalle famiglie: l’area bob sarà raggiungibile comodamente in seggiovia e ci consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta”. Insomma, l’inverno in partenza è ricco di cose belle, che speriamo di poter condividere con quanti ci sceglieranno. Per l’occasione si scierà a un prezzo promozionale (bassa stagione, anche nel weekend). È possibile acquistare lo skipass anche online così da evitare le code in biglietteria. Resta confermata anche la promozione per i residenti in Valle Camonica”, aggiunge Zendra.