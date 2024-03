Borno Ski Area, apertura fino a Pasquetta: stagione super con 118 giorni di sci

venerdì, 29 marzo 2024

Borno (Brescia) – Si chiude una stagione complessa ma lunga e piena di neve. E soprattutto ricca di soddisfazioni che hanno ripagato tutti gli sforzi che sono stati messi in campo per garantire lo sci dal 6 dicembre al 1° aprile. Non succedeva dal 2018 di riuscire a portare fino ad aprile la stagione bianca: 118 giorni di sci.

“Un grande risultato – le parole di Demis Zendra, amministratore delegato di Borno Ski Area –, che conferma la crescita della nostra stazione grazie agli investimenti che sono stati fatti, in termini di strumentazioni ma anche di capitale umano”. Anche se non sono stati tutti fiocchi: “Abbiamo dovuto lavorare molto con l’innevamento programmato, che fortunatamente abbiamo ammodernato sul 70% del comprensorio. È stato questo a garantirci l’apertura della prima parte di stagione, toccata da debolissime nevicate, non sufficienti al comparto”.

Poi la neve sul finire dell’inverno ci ha consentito di allungarla, fino a Pasquetta quando l’attesissimo Closing party al Barissimo chiuderà la stagione dello sci e degli après ski che hanno caratterizzato l’inverno della stazione. “Sport e divertimento qui si fondono alla perfezione. Borno Ski Area è tornata ad essere una stazione per tutti”. Un calendario con 15 eventi, tutti apprezzatissimi e partecipatissimi ci hanno dato modo di farci conoscere anche ai più giovani e anche a chi non scia. Venendo ai numeri, abbiamo registrato oltre 70mila primi ingressi, +5% rispetto allo scorso anno quando la stagione era stata leggermente più corta. “Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto anche se non è stato per nulla semplice. E siamo grati degli apprezzamenti che abbiamo ricevuto, sono la soddisfazione più grande della stagione”.

Con il Closing Party di Pasquetta, che sarà abbinato allo Skipass gratuito per tutti coloro che vorranno approfittare delle ultime discese si chiude l’inverno e si apre l’estate: il Barissimo resterà chiuso dal 2 al 24 aprile, poi sarà il primo ad inaugurare la bella stagione che si sta programmando, per la parte impiantistica, degli eventi e dei percorsi bike.