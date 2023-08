Borno, si rinnova la fiaccolata di San Fermo

martedì, 8 agosto 2023

Borno (Brescia) – Fiaccolata di San Fermo, la tradizione si rinnova questa sera: alle 20:30 è prevista la partenza dal sentiero alto e alle 21 quella dal tracciato più basso per raggiungere il colle di San Fermo. La fiaccolata riprende la leggenda dei tre fratelli eremiti Fermo, Glisente e Cristina, che si erano ritirarti su tre vette camune per dedicarsi alla preghiera (Fermo a Borno, Glisente a Berzo Inferiore e Cristina a Lozio).

Per comunicare tra di loro e far sapere che erano ancora in vita, ogni sera accendevano un fuoco: tutto fino a quando Fermo vide che Cristina non aveva acceso più il suo falò e allora comprese che i due fratelli erano morti. Cinquant’anni fa un gruppo di amici del Cai, rifacendosi a questa leggenda, organizzarono una fiaccolata che suscita ancor oggi emozioni sia tra i partecipanti, sia in chi aspetta in piazza le fiaccole.