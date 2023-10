Borno prepara la stagione invernale, in prevendita gli stagionali

domenica, 29 ottobre 2023

Borno (Brescia) – La stagione invernale è alle porte e Borno Ski Area è pronta. Dalle manutenzioni alla prevendita degli skipass stagionali, “un lavoro di routine – afferma Demis Zendra, amministratore delegato di Borno Ski Areac-, ma sempre fondamentale per offrire una stazione accogliente e attenta anche al portafogli”.

“Per questo – spiega Zendra – un piccolo aumento c’è stato, ma nell’ordine massimo del 5%: una scelta la nostra, che tiene conto di tanti fattori, primo fra tutti la volontà di continuare ad offrire un comprensorio per tutti”.

Dagli stagionali al giornaliero, i conti sono stati fatti cercando di intervenire il meno possibile, “perché lo sci continui ad essere per tutti. Il giornaliero festivo, ad esempio, passa da 34 a 35 euro”. Per la prevendita degli stagionali invece, le famiglie possono continuare a puntare sui “Family pack”, pacchetti “studiati proprio per loro. “Perché se sciare insieme è bello – prosegue Zendra – siamo coscienti che può essere oneroso in questo momento per una famiglia”.

La prevendita è valida fino al 4 novembre e può essere fatta esclusivamente online. “Se da un lato garantiamo di aver avuto la massima attenzione nel listino prezzi che proponiamo per la prossima stagione – conclude Zendra-, dall’altro siamo certi di offrire una stazione che dal punto di vista dell’offerta cresce ancora: l’investimento fatto quest’estate riguarda il nuovo impianto di innevamento sulla Direttissima”. Nuovo e moderno, uguale in tutto e per tutto a quello entrato in funzione lo scorso anno sulla Ogne. Non ci resta che aspettare il calo delle temperature e tanta neve dal cielo: condizioni permettendo, si punta ad aprire il 7 dicembre.