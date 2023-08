Borno prepara la festa per il campione Rigali, argento a Budapest

martedì, 29 agosto 2023

Borno (Brescia) – Borno prepara la festa per il campione Roberto Rigali (secondo da destra nella foto © Grana Fidal), argento ai Mondiali di atletica a Budapest. Venerdì alle 18 in piazza Giovanni Paolo II si festeggia infatti la medaglia con un momento per condividere con lui la gioia di questo risultato, frutto di impegno, sacrifici e determinazione.

Un piccolo aperitivo con la popolazione offerto dal comune e dalla pro loco, con l’aiuto dei suoi amici di sempre: “Abbiamo scelto la piazza – ha detto il sindaco Matteo Rivadossi – perché è il luogo più identitario della nostra comunità. L’idea è quella di sentire dalla voce di Roberto le emozioni che ha vissuto, i sacrifici che ha dovuto fare e i sogni che ancora custodisce nel cassetto. Un momento che unisce, proprio come ha fatto la gara che ha trasformato tutti in appassionati di atletica”.

Al momento più istituzionale che ripercorrerà anche con le immagini quei secondi da brivido, seguirà il brindisi. L’invito è per tutta la popolazione: “Vorremmo fosse un momento molto partecipato, indimenticabile per lui e per tutti noi”.