Borno, la transumanza torna protagonista sull’Altopiano del Sole

giovedì, 14 settembre 2023

Borno (Brescia) – Torna la festa della transumanza. Se da un lato lo fa per rinnovare una tradizione che si è consolidata e piace a residenti e turisti, dall’altro proverà a portare piccole novità per diventare ancora più bella. Dal 22 al 24 settembre Borno si veste a festa e lo fa per celebrare il lavoro, sempre più difficile, degli allevatori.

La transumanza, che da sempre significa la discesa a valle del bestiame che ha trascorso l’estate sui pascoli alti, da 27 anni è diventata anche un ritrovo e un momento per mettere in vetrina i prodotti della montagna. Nello spazio della Dassa torneranno i recinti con gli animali, gli stand degli agricoltori e tante occasioni per avvicinarsi al loro mondo. “Un momento importantissimo che chiude l’estate di Borno – dice il sindaco Matteo Rivadossi– e dà l’idea di quanto il lavoro degli agricoltori sia importante per i paesi di montagna come il nostro. Preservano i pascoli, curano il territorio e non disperdono le tradizioni”.

Del programma se ne occupa la Pro loco “con un lavoro certosino – spiega il sindaco – che non smette di trovare il consenso di chi tutti gli anni la vive”.

IL PROGRAMMA – Si parte il venerdì 22 sera con l’ormai classica trattorata per le vie del paese a cui seguiranno la cena al pattinaggio e la serata in musica. Poi sabato 23 sono previsti (alle 9) l’apertura degli stand espositivi, ma anche (nel pomeriggio) le dimostrazioni dei lavori contadini e la sera lo spettacolo dialettale e la serata danzante. Infine domenica 24 è prevista la sfilata per le vie del paese con gli animali vestiti a festa, il pranzo con il toro allo spiedo e premiazione delle aziende, della vetrina più bella e del vincitore del concorso “indovina il peso della legna”. Sabato a pranzo e a cena e domenica a pranzo sarà possibile gustare i menù convenzionati nei locali del paese, i prodotti proposti dai food truck e il menù degli alpini.

“Abbiamo lavorato tanto anche a questa edizione – il commento del presidente della Pro loco Gianluca Zorzi -, ma la speranza è quella di offrire uno spaccato della vita contadina, così da sugellare il legame, sempre più forte, tra chi ci viene a trovare e il territorio”.