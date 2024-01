Borno, bilancio delle vacanze di Natale: punte di duemila presenze giornaliere

domenica, 7 gennaio 2024

Borno (Brescia) – Nella skiarea di Borno, vacanza di Natale da record con punte di duemila presenze giornaliere. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno, 23mila dall’apertura. Borno si conferma anche meta di tanti Sci Club con i ragazzi che si stanno preparando alle gare. Potrebbe sembrare un piccolo miracolo, invece è il frutto di un lavoro costante fatto proprio in preparazione della stagione invernale, che coinvolge tecnici preparati e sfrutta tecnologie all’avanguardia (frutto di investimenti continui).

A un mese dall’inizio della stagione invernale, pur con pochissime precipitazioni, Borno Ski Area ha raggiunto un nuovo record: “Nelle giornate di punta delle vacanze di Natale – spiega Demis Zendra, amministratore delegato della società – abbiamo toccato le 2mila presenze e questo per noi è un gran risultato. Chiudiamo uno dei periodi più importanti dell’inverno con soddisfazione”.

Un risultato che come detto non cade dal cielo: “Le presenze sono in crescita rispetto allo scorso anno anche grazie all’apertura per l’Immacolata, 23mila quelle registrate dall’apertura. Ci confermiamo ad ora con l’80% del comprensorio aperto, una percentuale che viste le precipitazioni di questo inizio stagione non può che soddisfarci”.

“Tanti i fedeli, – spiega Zendra – ma Borno sta conoscendo anche un turismo tutto nuovo che arriva, ci piace immaginare, dalla catena positiva che si è creata attorno alla nostra ski area, che guarda al futuro facendo piccoli passi tutti i giorni”.

“Siamo stati anche in questi giorni di vacanza – prosegue – scelti da tanti sci club della valle e non solo, tanti sono arrivati dalla bergamasca e dalle vicine vallate prealpine e questo è motivo di soddisfazione e ripaga impegno e scelte fatte”.

Una piccola stazione che cresce le nuove generazioni di sciatori. Si guarda al proseguo della stagione, ma le basi ci sono tutte: “Continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto – conclude Zendra -, ad approfittare del freddo dove c’è bisogno e a credere in quello che facciamo. Ma già i risultati di questo inizio regalano un grande sorriso a tutti noi”.