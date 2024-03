Bormio, si rinnova la tradizione de “I Pasquali”: la Storia e il programma

venerdì, 29 marzo 2024

Bormio (Sondrio) – Torna come ogni anno nel giorno di Pasqua l’appuntamento de “I Pasquali”, la tradizione folkloristica più sentita a Bormio.

A Pasqua

Il giorno di Pasqua si celebra a Bormio una delle tradizioni più suggestive e affascinanti di tutta la Valtellina: i Pasquali! Lungo le vie del paese la popolazione locale, in costume tradizionale, trasporta delle portantine allegoriche a significato religioso e realizzate artigianalmente durante l’inverno. La sfilata dei Pasquali innesca anche la competizione tra i cinque reparti (quartieri) del paese i quali si sfidano per vincere l’ambito premio di migliore carro pasquale. Quale reparto vincerà quest’anno?

COSA SONO I PASQUALI DI BORMIO

I Pasquali sono una manifestazione unica nel suo genere che affonda le proprie radici nel passato e che ancora oggi richiama l’attenzione e la partecipazione attiva di tutti i bormini.

I Pasquali sono delle portantine allegoriche a significato religioso che vengono trasportate in sfilata per le vie del centro storico di Bormio durante il giorno di Pasqua. I carri sono composti da portantine in legno sulle quali vengono posizionate le opere artigianali, veri e propri capolavori che richiedono mesi e mesi di lavorazione. I Pasquali vengono portati a spalla dai pasqualisti, generalmente i giovani del paese che vengono accompagnati anche da donne, anziani e bambini, tutti rigorosamente abbigliati con i costumi della tradizione. La sfilata dei Pasquali innesca anche la competizione tra i cinque reparti (quartieri) del paese (Maggiore, Dossorovina, Buglio, Combo, Dossiglio) i quali si sfidano per vincere l’ambito premio di migliore carro pasquale.

L’estetica, a cui spesso si presta maggiore attenzione, non è tuttavia l’aspetto più rilevante: è infatti il messaggio religioso ad essere fondamentale, il cui significato deve essere coerente e chiaro e avrà un peso importante nel giudizio finale.

Ma facciamo un passo indietro… Cosa succede i giorni prima di Pasqua?

I pasqualisti, grandi e piccini, da settimane lavorano alacremente per preparare il proprio Pasquale. Dall’idea, al messaggio religioso, alla lavorazione artigianale, nulla è lasciato al caso. C’è in ballo un titolo da vincere, da portare fieri per tutto l’anno. Le sere prima di Pasqua non si dorme, troppo lavoro da fare. Bisogna mantenere il segreto, nessun dettaglio può essere svelato.

Intanto ci si occupa anche dei fiori e dei lavoretti artigianali per abbellire la sfilata. Mani rapide, spesso guidate dalle persone più anziane che sanno tutti i trucchi del mestiere.

Finalmente è la mattina di Pasqua

Ritrovo alle ore 10, lungo le strade del paese. Ci sarà gente in ogni angolo ad ammirare la sfilata.

Nel frattempo, i gruppi si preparano: i ragazzi porteranno il Pasquale a spalla mentre le ragazze daranno supporto offrendo dei bastoni quando la sfilata si ferma e si può riprendere fiato.

I Pasquali, di qualsiasi grandezza siano, pesano. Ne vedrete di enormi, vere opere di falegnameria e ingegneria, affiancati da quelli più piccoli dei bambini. Anche loro dovranno portarlo da soli, senza l’aiuto degli adulti. E lo faranno con un orgoglio e una serietà quasi commoventi.

Parte la sfilata, si percorre tutta la via Roma fino alla piazza del Kuerc: prima la banda, poi i cavalli con le carrozze e, infine, divisi per Reparto, le donne con gli anziani e i bambini che precedono i Pasquali. Vedrete i neonati con le carrozzine e i carretti di una volta, mentre i bambini più grandicelli vi porgeranno lavoretti o, magari, un pezzo di pan di segale o di formaggio.

Fino all’arrivo in piazza, accolti dal rintocco della Bajona, l’antica campana che suonava nelle occasioni speciali. Inizia la festa, che durerà tutto il giorno.

PASQUALI 2024: IL PROGRAMMA

Entro le ore ore 8.45: raduno dei partecipanti in piazza V Alpini;

ore 10: inizio sfilata per le vie del paese: via Al Forte – via San Vitale – via Roma – piazza Cavour/Kuerc

ore 11.30: benedizione degli agnelli e dei Pasquali in piazza Cavour/Kuerc (dove rimarranno in esposizione fino a lunedì 10);

ore 17: premiazione in piazza Cavour/Kuerc