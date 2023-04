Borgo Valsugana, inaugurata la nuova scuola elementare dedicata a Rita Levi Montalcini

venerdì, 21 aprile 2023

Borgo Valsugana – Una giornata di festa per l’intera comunità di Borgo Valsugana (Trento). È stata infatti inaugurata questa mattina la nuova scuola elementare intitolata a Rita Levi Montalcini. Al taglio del nastro erano presenti i rappresentanti delle istituzioni e in particolare l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, il sindaco di Borgo Valsugana Enrico Galvan e l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana. La nuova scuola è stata intitolata a Rita Levi Montalcini: neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, insignita del Premio Nobel per la medicina nel 1986.

“Oggi è davvero una giornata di festa per tutta la comunità della Valsugana – ha detto l’assessore Mirko Bisesti – ci tengo a ringraziare il sindaco e la sua giunta per l’attenzione rivolta al mondo dell’istruzione e della cultura. Colgo l’occasione per ricordare il costante investimento che la Provincia autonoma di Trento, insieme ai comuni, rivolge alla scuola e in particolare all’edilizia scolastica. Investire nell’istruzione, anche nei piccoli comuni, significa puntare su uno dei capisaldi fondamentali del nostro territorio”.

L’assessore Stefania Segnana, nel portare i saluti del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, ha spiegato come “la numerosa partecipazione qui oggi, di famiglie, nonni, bambini, insegnati testimonia quanto questo luogo sia importante per tutta la nostra comunità. Siamo orgogliosi di avere ora una scuola elementare all’avanguardia, anche da un punto di vista della sostenibilità, dove i nostri bambini e bambine, accompagnati dagli insegnanti, potranno costruire il proprio futuro”. La cerimonia, dopo i saluti istituzionali e gli interventi dei tecnici in palestra, ha visto la benedizione e il taglio del nastro. “L’unica cosa che conta – ha concluso il sindaco Galvan rivolgendosi ai bambini – è percepire la vostra gioia che per tutti noi è la gratificazione più grande. Oggi vi consegniamo ufficialmente la vostra nuova scuola, abbiatene cura”.

La nuova scuola

Lo stabile comprende 20 aule didattiche (10 al piano terra e 10 al piano primo), aule specialistiche e per il sostegno, dotate di servizi e attrezzature necessarie al funzionamento di un centro scolastico di moderna concezione, con una palestra scolastica, una mensa scolastica per 500 posti, con cucina autonoma e un grande atrio polivalente che funge da giardino d’inverno e da fulcro principale dell’intero edificio. Sono 263 gli alunni e le alunne che frequentano la scuola primaria di Borgo Valsugana suddivisi in 14 classi. Il tempo scuola è organizzato su 5 giorni settimanali e prevede fino a 4 rientri pomeridiani (comprensivi delle attività facoltative).

Sulla facciata della nuova scuola – nell’opera di Matteo Boato – compare Rita Levi Montalcini: neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, insignita del Premio Nobel per la medicina nel 1986. La scelta di intitolare il plesso scolastico a Montalcini è stata fatta attraverso un referendum che ha visto il coinvolgimento degli stessi studenti. La motivazione della scelta recita “figura che per il suo impegno si è ritagliata un ruolo ed una memoria collettiva che è opportuno e doveroso sia da esempio per le future generazioni che frequenteranno la nuova scuola”.