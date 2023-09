Borgo Valsugana: il capitano Rocco Oreste Orsini comandante della Compagnia carabinieri

lunedì, 18 settembre 2023

Borgo Valsugana (Trento) – La Compagnia dei carabinieri di Borgo Valsugana è retta da un nuovo comandante: il capitano Rocco Oreste Orsini. Originario di Velletri (Roma), ha 37 anni ed è laureato in Giurisprudenza. Ha intrapreso la carriera da Ufficiale nell’Arma nel 2015, frequentando il 56° corso applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

L’Ufficiale proveniente dalla Capitale, ove ricopriva l’incarico di addetto presso la centrale operativa del comando provinciale, ha comandato in passato anche il Plotone di Rappresentanza della Compagnia Speciale del Gruppo carabinieri di Roma e prima ancora il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fermo. Inoltre, è stato di recente impegnato all’estero, in Libia, in incarichi addestrativi a favore delle forze armate di quel paese, nell’ambito della missione bilaterale di assistenza e supporto denominata MIASIT-Libia.