mercoledì, 13 luglio 2022

Bolzano – Sparkasse ottiene con successo la Certificazione ISO 45001, il più elevato standard internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro – prima banca a livello territoriale e tra le capofila a livello nazionale

La Cassa di Risparmio di Bolzano, da sempre in prima linea per la tutela della salute dei propri dipendenti, ha conseguito il Certificato di Conformità alla norma internazionale ISO 45001, per l’adozione del proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro di ogni sede operativa della Banca, compreso l’intera rete di oltre 100 filiali.

“Avere la certificazione ISO 45001 estesa a tutta la Banca, e quindi di ogni sua sede operativa, è un importante riconoscimento della qualità gestionale del nostro del lavoro. La certificazione si inserisce in un quadro di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti che Sparkasse da sempre porta avanti e che testimonia gli standard

d’eccellenza che la Banca declina in ogni aspetto del business”, dichiara l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò (nella foto) e aggiunge: “La gestione della sicurezza sul lavoro, inserita nella nostra strategia aziendale e integrata con la qualità e le politiche ambientali, proietta la Banca verso un nuovo modello di competitività sostenibile, offrendo anche opportunità di miglioramento e crescita delle performance aziendali. Abbiamo supportato la certificazione e la revisione di tutte le nostre procedure interne sulla sicurezza anche nei difficili mesi della pandemia, convinti del fatto che diventava ancor più importante definire e applicare i nuovi standard.”

“Si tratta di un importante successo per Sparkasse e per la qualità delle nostre attività. Siamo la prima Banca, a livello territoriale che ha raggiunto questo obiettivo di certificazione gestionale della salute e sicurezza sul lavoro e siamo tra le prime banche a livello nazionale ad averlo ottenuto” sottolinea Dario Maria Nardelli, Safety Manager del Gruppo Sparkasse, e aggiunge: “Questo importante risultato va a pari passo con il nostro sistema di monitoraggio nonché di gestione delle criticità e di valutazione dei rischi sul lavoro, con una formazione contestuale ed efficace del personale, con una sorveglianza sanitaria attenta e una collaborazione conseguente e puntuale tra i diversi settori gestionali e operativi della Banca.”

La norma ISO 45001 è la prima norma internazionale che specifica i requisiti per un idoneo sistema di gestione della salute nonché sicurezza sul lavoro al fine di garantire nelle aziende posti di lavoro salubri e sicuri, prevenendo problemi di salute e infortuni, nonché migliorando la sicurezza sul lavoro in modo proattivo.

Sviluppata dall’International Organization for Standardization (ISO) con il contributo di esperti di oltre 70 Paesi del mondo, e recepita a livello nazionale dall’Ente Italiano di Normazione UNI (Ente Nazionale Italiano di unificazione), fornisce dunque un quadro internazionale che tiene conto dell’interazione tra l’azienda e il suo business.