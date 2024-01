Bolzano, Prowinter: grande interesse alla fiera del mondo della montagna e skibusiness

lunedì, 15 gennaio 2024

Bolzano – È calato il sipario sulla ventiquattresima edizione di Prowinter, la fiera B2B di riferimento del mondo della montagna e dello skibusiness. È tempo quindi di tirare le somme della kermesse altoatesina, in grado di catalizzare l’attenzione dell’intero comparto con oltre 200 brand esposti e numerosi addetti ai lavori anche dall’estero. Soddisfazione diffusa quindi tra gli organizzatori di Fiera Bolzano che confermano la crescita costante della manifestazione, anche con l’apertura verso nuovi mercati. A confermare i sorrisi ci sono i numeri della prima edizione dei Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia. E per il futuro, si lavorerà al consolidamento dell’appuntamento nel cuore della stagione diventato ormai irrinunciabile per aziende, negozianti, distributori e noleggi (nelle foto © Marco Parisi).

Parola alle aziende

Più di 100 aziende con oltre 200 brand presenti a Fiera Bolzano hanno espresso la propria soddisfazione per la buona riuscita dell’evento che ha accolto 3.500 partecipanti totali.

“È stata un’esperienza sicuramente interessante – ha dichiarato Davide Compagnoni di Level, azienda specializzata in guanti da sci – Per noi Prowinter è stato un appuntamento positivo e ci auguriamo possa crescere ancora di più nei prossimi anni. Cavalcando quest’onda di grande successo, ci auspichiamo che la fiera sia in grado di fare un vero e proprio salto, per far sì che i nostri negozianti possano trovare ancora maggiori motivazioni per esserci. La direzione da seguire è quella giusta e le nostre aspettative sono state rispettate».

A raccontare la propria esperienza anche Simone Marzio di CMP – F.lli Campagnolo: “La nostra previsione è stata ampiamente soddisfatta, abbiamo trovato una buona fetta di clienti che è venuta a farci visita, soprattutto nelle prime due giornate di fiera. Siamo contenti soprattutto perché contavamo di avere una numerica importante e siamo andati oltre. Davvero un ottimo risultato”.

Positivo anche il giudizio di Elizabeth Zhou di SUN Winter Sports Technology (Zhangjiakou) Company Ltd., azienda cinese alla sua prima esperienza a Prowinter: “Per essere la nostra prima volta a Prowinter il successo è stato enorme. È stato soddisfacente raccogliere così tanti ordini: gli esperti del settore hanno avuto modo di riconoscere la qualità del nostro prodotto e questo per noi è l’aspetto più importante. Davvero un successo travolgente”.

Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

Una prima edizione di grande successo anche per i Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia che sono andati in scena sulle piste di Carezza. Il primo test di stagione per negozianti e noleggiatori che hanno colto l’occasione per testare i prodotti della stagione 2024/2025 in anteprima assoluta in un contesto straordinario, come le piste di Carezza. L’appuntamento ora corre al 2025, già in cantiere nei corridoi di Fiera Bolzano, dove rieccheggiano ancora le parole di estrema soddisfazione delle aziende espositrici.

L’andamento dei noleggi

La coraggiosa scelta di anticipare a gennaio le proprie date, l’aggiunta di un’intera giornata di evento espositivo e le numerose iniziative messe in campo da Fiera Bolzano hanno premiato l’andamento di Prowinter che rispecchia, in qualche modo, lo stato di salute del comparto, come testimoniano anche i dati raccolti dall’osservatorio di Prowinter Lab. I noleggi intervistati dalla squadra guidata da Alfredo Tradati e presentati a Prowinter sottolineano una situazione sana e in crescita.

Il sondaggio – condotto su un campione di 106 intervistati – ha dimostrato che a livello di fatturato, il 24% dei noleggi ha registrato un aumento nei propri introiti. Un dato interessante, soprattutto se confrontato con i numeri della scorsa stagione, registrando dieci punti percentuali di aumento. Altro dato incoraggiante è che il 56% dei noleggi conferma la previsione di chiudere l’inverno con lo stesso fatturato del 2023 e solo uno su cinque si aspetta un calo. Il bilancio positivo permette ai noleggi di investire in nuove attrezzatture come conferma il 93% degli intervistati che ha dichiarato di aver ammodernato il proprio parco prodotti.

Al centro del dibattito anche il tema degli skipass e l’aumento del prezzo d’acquisto: alla domanda quanto incidano i costi sull’arrivo degli sciatori, il 62% del campione non ha dato rilevanza, confermando con un solo punto percentuale quanto dichiarato lo scorso anno.

Ma la vera grande soddisfazione arriva dalle prenotazioni di Natale: il 25% degli intervistati, con un aumento di 13 punti percentuali rispetto al 2023, ha dichiarato che le prenotazioni sono state superiori. Il 65% ha confermato un dato nella media e solo il 10% ha registrato un calo.