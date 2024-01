Bolzano: premiati i sei vincitori del Prowinter Award “Retail”

mercoledì, 10 gennaio 2024

Bolzano – Durante la cerimonia di inaugurazione della ventiquattresima edizione di Prowinter, la fiera B2B di riferimento dello skibusiness, sono stati svelati i sei vincitori della seconda edizione del Prowinter Award “Retail”. Foto di Marco Parisi.

Il premio, volto a giudicare i prodotti più vendibili della stagione 2024/2025, è stato conferito a: Rossignol VIZION 4B Elite 130LV GW, Head Supershape E-speed, K2 Mindbender 125 W BOA, Salomon Stance 90, Tecnica Zero G Tour Pro e Ski Trab NEVE 104.

La kermesse altoatesina, con oltre 200 brand espositori e numerose iniziative e novità, come il Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia e i Prowinter Clinics, conferma il proprio intento di diventare il punto di riferimento per lo skibusiness alpino.

“Abbiamo aggiunto un’intera giornata espositiva, organizzato la prima edizione dei Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia, proponendo di fatto il primo test stagionale sulle piste di Carezza e introdotto i Prowinter Clinics per dare voce alle aziende espositrici – ha commentato Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter -. Gli sforzi che abbiamo messo in campo per questa ventiquattresima edizione sono stati ripagati dall’entusiamo delle aziende che sono qui oggi e che con rinnovato vigore credono nelle fiere di settore”.

A confermare l’ottimo andamento di Prowinter e la striscia positiva di iniziative in carico a Fiera Bolzano, è stato proposto, per il secondo anno consecutivo, il Prowinter Award “Retail”, anch’esso comunque rinnovato sull’onda delle richieste ricevute dalle stesse aziende. Sono state infatti aggiunte due categorie, all mountain e scialpinismo, per ciascun prodotto, sci e scarponi, per un totale di sei premi a disposizione delle aziende.

La giuria, composta da nomi autorevoli del settore tra cui Elio Bottero, presidente di Giuria, Alessandro Monti, grande imprenditore del settore; Manuel Bottazzo, stylist specializzato in industrial design dello sport; Giovanni Audiffredi, giornalista e grande appassionato di sport e design; Paola Magoni, medaglia d’oro nello slalom speciale alle Olimpiadi di Sarajevo 1984; Francesca Martinelli, atleta élite di scialpinismo, è stata chiamata a dare il proprio voto su precisi canoni di vendibilità.

I criteri utilizzati per premiare i prodotti della stagione 2024/2025 sono stati: il design e l’estetica del prodotto in quanto forte driver all’acquisto, l’innovazione, la vendibilità, ovvero gli elementi tecnici che rendono il prodotto più appetibile, e lo storytelling, cioè come il prodotto viene comunicato al pubblico.

Gli sci vincitori del Prowinter Award “Retail”

Categoria sci alpino: Head Supershape E-speed

Head supershape E-speed sfrutta tecnologie di livello superiore per rendere uno sci già molto venduto ancora più adatto a sciatori di vari livelli. Inoltre, la grafica accattivante e il colore azzurro si sono dimostrati anche nelle ultime stagioni un grande motivo di acquisto.

Categoria scialpinismo: Ski Trab NEVE 104

Lo Ski Trab Neve 104 rappresenta un momento di innovazione non solo per lo sci da alpinismo, grazie a novità tecniche e di sostenibilità. Rappresenta anche un’innovazione per la casa madre che guarda al futuro alla ricerca di un nuovo pubblico, rispecchiando i canoni della nuova generazione di scialpinisti.

Categoria all mountain: Salomon Stance 90

Il Salomon Stance 90 rispecchia i canoni di uno sci all mountain che viene utilizzato principalmente in pista con condizioni di neve molto variabili, una polivalenza in linea con le esigenze dell’all mountaineer italiano.

Gli scarponi vincitori del Prowinter Award “Retail”

Categoria sci alpino: Rossignol VIZION 4B Elite 130LV GW

Uno scarpone completamente nuovo, che porta l’innovazione dell’entrata e uscita facile senza usare le mani, mantenendo comunque i 4 ganci, apprezzati dallo sciatore italiano. Presenta inoltre diversi accorgimenti tecnici utili ed interessanti che migliorano la resa nella sciata.

Categoria scialpinismo: Tecnica Zero G Tour Pro

Il Tecnica Zero G Tour Pro è uno scarpone dal peso contenuto, che allo stesso tempo garantisce una buona performance anche in discese estreme. Lo scarpone dimostra attenzione verso il tema della sostenibilità e del riutilizzo dei materiali.

Categoria all mountain: K2 Mindbender 125 W BOA

Questo scarpone rappresenta lo sdoganamento totale del BOA sullo scarpone: la forte innovazione del doppio BOA, sia nella scarpetta che nello scafo, viene abbinata ad un’estetica ricercata molto apprezzata dal pubblico.