Bolzano, Polizia di Stato dona a Diocesi olio del Giardino della Memoria per consacrazione

giovedì, 30 marzo 2023

Bolzano – Nel luogo ove, il 23 maggio del 1992, avvenne la tremenda esplosione che causò la morte dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli Agenti della Polizia di Stato di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro, in particolare dove l’auto con i tre operatori fu catapultata, oggi sorge il “Giardino della Memoria di capaci”, curato dall’Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell’auto di scorta), animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta.

Su questo terreno sono presenti diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle Istituzioni caduta per mano mafiosa. Quest’anno, l’olio ricavato dai frutti raccolti dall’associazione è stato consegnato, tramite le varie Questure, a tutte le Diocesi, affinché possa essere consacrato nella Messa Crismale della Settimana Santa ed essere così utilizzato come olio santo.

Pertanto, nella mattinata odierna, nel Duomo del capoluogo, in occasione del Precetto Pasquale per le Forze dell’Ordine e le Forze Armate, un Funzionario della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Bolzano ha portato sull’altare un po’ di quest’olio prodotto dai frutti nati su una terra bagnata dal sangue di martiri della giustizia.

Giovedì Santo, nel corso della Messa del Crisma celebrata dal Vescovo S.E. Ivo Muser, l’olio verrà benedetto ed a partire dal giorno di Pasqua verrà usato per amministrare i Sacramenti nonché per la consacrazione di chiese, altari e campane.