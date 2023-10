Bolzano: le novità di Hotel, fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione

mercoledì, 18 ottobre 2023

Bolzano – E’ stata presentata nella sede dell’Asat di Trento la 47esima edizione di Hotel, la fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione, in programma nei padiglioni di Fiera Bolzano da lunedì 23 al 26 ottobre.

Il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, ha anticipato le novità dell’edizione 2023 di Hotel, l’intelligenza artificiale che per la prima volta entra in una rassegna a Bolzano, svelato i dati di una recente indagine con il 74% degli intervistati che hanno fiducia e sono pronti a investimenti nel futuro, tutti nel segno della sostenibilità. “Sono 400 – ha spiegato Thomas Mur – gli espositori, con una crescita rispetto all’edizione dello scorso anno e valori superiori al periodo pre pandemia”.

Alla presentazione sono intervenuti, oltre a Thomas Mur, Alberto Bertolini, vicepresidente vicario dell’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento (Asat), Jana Varesco, Brand Manager Hotel; Sonja Abrate, direttrice Ökoinstitut Südtirol-Alto Adige; Alessandro Marzadro, distilleria Marzadro e Bruna Flaibani, delegata regionale FIVI Friuli-Venezia Giulia, special guest di Vinea Tirolensis 2023.

Alberto Bertolini ha tracciato un quadro sull’ultima estate in Trentino, con una crescita di presenza nel capoluogo, la tenuta del Garda e zona laghi e una flessione – non però per tutte le aree – in montagna. “Ora si guarda alla stagione invernale – ha spiegato Alberto Bertolini, vicepresidente Asat – con grande fiducia e l’opportunità di Hotel a Bolzano cade in un momento importante”.

Sono poi intervenuti Jana Varesco, che ha posto l’accento su 30 eventi promossi durante i quattro giorni di Hotel, con gli appuntamenti serali di grande richiamo per il pubblico e la presenza di due chef stellati, Stefano Panciroli e Michele Lazzarini.

Invece Sonja Abrate ha spiegato la quinta edizione del Sustainability Award che sarà assegnato lunedì 23 ottobre, alle 16, con l’obiettivo di dare un riconoscimento alle aziende più meritevoli sul fronte della sostenibilità e al loro lavoro di ricerca e le novità della categoria Pioneers.

Alessandro Marzadro ha parlato della sostenibilità con la grappa prodotta dalla distilleria Marzadro che è già entrata nelle storia con la sostenibilità ambientale sia a livello produttivo che nella distribuzione e adesso guarda alla sostenibilità sociale. “Hotel – ha detto Alessandro Marzadro – è un luogo di incontro e confronto, per questo è una rassegna importante di prospettiva”.

Bruna Flaibani ha presentato gli espositori friulani a Vinea Tirolensis, con la presenza di viticoltori friulani impegnati per una viticoltura che porta al 100% dalla vite al bicchiere. “Vinea Tirolensis” è la cornice perfetta a Hotel una combinazione imbattibile tra i viticoltori, l’industria alberghiera e la ristorazione altoatesina.

Hotel 2023: da lunedì 23 a giovedì 26 ottobre | ore 9:30 – 18

di A.Pa.