Bolzano, Kompatscher ha incontrato il nuovo questore Valentino

venerdì, 4 agosto 2023

Bolzano – Andrea Valentino ha assunto la guida della questura di Bolzano. Originario di Sant’Anastasia (Napoli), Valentino succede a Giancarlo Pallini, che ha assunto nuovi incarichi ministeriali. A Palazzo Widmann, il nuovo questore del capoluogo ha incontrato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher (nella foto ASP Fabio Brucculeri).

Numerosi i temi al centro dell’incontro. Si è parlato soprattutto di sicurezza e collaborazione. Su quest’ultimo tema, il nuovo questore e Kompatscher hanno convenuto sulla necessità di rafforzare il coordinamento di tutti gli attori pubblici. “Il nostro comune interesse rimane quello di garantire a tutta la popolazione dell’Alto Adige la possibilità di sentirsi sicuro, anche nelle proprie abitazioni. Per raggiungere questo obiettivo è dunque necessario unire le nostre forze” ha detto Kompatscher. Il presidente altoatesino ha anche sottolineato la necessità di accorciare i tempi per il rilascio del passaporto, riscontrando il parere favorevole del questore, che ha assicurato il suo impegno per ridurre i tempi di attesa.

Rafforzare la prevenzione con controlli sul territorio

Andrea Valentino ha maturato negli anni una grande esperienza, soprattutto in tema di ordine pubblico. “Proprio per garantire la sicurezza sul territorio è importante rafforzare la prevenzione con controlli sul territorio, attraverso una costante collaborazione fra le istituzioni provinciali e la Polizia”, ha sottolineato il questore Valentino durante l’incontro. Prima della nomina a questore di Bolzano da parte del Ministero degli Interni, Valentino è stato questore di Alessandria, Pavia e Lecce, incarico questo che Valentino ha mantenuto per 4 anni e 4 mesi, prima del passaggio di testimone con Giancarlo Pallini.