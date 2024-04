Bolzano: intesa su ambiente e biodiversità tra Cufa e Provincia

giovedì, 4 aprile 2024

Bolzano – Accordo tra il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli (nella foto), comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e il presidente Arno Kompatscher firmeranno un accordo di collaborazione tra il CUFA e il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Bolzano.

L’ex presidente del consiglio provinciale, Rita Mattei, e l’ex assessore provinciale all’agricoltura, enti locali, foreste, turismo e protezione civile Arnold Schuler hanno sostenuto attivamente il processo per arrivare all’accordo. “Il loro impegno e la loro visione hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo importante passo nella collaborazione istituzionale”, ha affermato il Generale Rispoli, altoatesino di Merano che ha sempre avuto una particolare attenzione per la provincia di Bolzano e per il suo territorio che “costituisce un esempio a livello globale in materia di illuminata gestione delle risorse e di tutela dell’ambiente e della biodiversità”.

L’Arma dei Carabinieri, con il decreto legislativo n. 177/2016, si è unita al glorioso Corpo Forestale dello Stato, facendo nascere, in Italia, la più strutturata polizia “verde” d’Europa, con lo scopo istituzionale di salvaguardare e tutelare l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità, gli animali, il paesaggio, la filiera agro-alimentare e il territorio, da ogni forma di aggressione, dal crimine e dalla mala gestione. Un comparto, rappresentato in primo luogo dal Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), in grado di fornire risposte sempre più efficaci e concrete, attraverso la specializzazione, la territorialità, la complementarietà e l’innovazione tecnologica.

Tra numerosi compiti previsti dalla legge, il CUFA esercita le attività di studio connesse alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali e, più in generale, si occupa della raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati.

E’ dunque una Forza Armata dello Stato ad effettuare il monitoraggio delle foreste, in quanto considerate asset strategici del Paese, per i servizi ecosistemici relativi ai cambiamenti climatici e agli aspetti geopolitici connessi. Un ruolo strategico delle Forze Armate nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico riconosciuto anche a livello internazionale e di Alleanza Atlantica. Le foreste ricoprono infatti un ruolo fondamentale come “serbatoi” di anidride carbonica, quindi essenziali per la salubrità dell’ambiente e il benessere delle popolazioni e dunque il monitoraggio forestale è indispensabile per verificarne lo stato e la consistenza quantitativa e qualitativa. In tale quadro, il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentare, in collaborazione con il partner scientifico CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi per l’economia agraria) e il contributo dei Corpi Forestali delle Regioni e Province Autonome, realizza “l’Inventario Nazionale delle Foreste Italiane”, che rappresenta una indagine campionaria periodica, fonte di statistiche forestali a livello nazionale e regionale, nonché un concreto supporto per le politiche forestali e ambientali.

Il monitoraggio degli ecosistemi forestali si inserisce coerentemente ed efficacemente nella realizzazione degli obiettivi strategici individuati dall’Unione Europea nell’ambito del “Green Deal”, che mira al raggiungimento della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050, oltre che nell’adempimento degli accordi sottoscritti dall’Italia nell’ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC).

Oggi, tali attività possono contare sul contributo delle nuove tecnologie come l’osservazione della Terra tramite i satelliti, gli aerei e i droni che, nell’era della transizione digitale, offrono un’opportunità unica per modernizzare, digitalizzare e armonizzare il monitoraggio delle foreste. Un controllo più uniforme, moderno, efficace ed accurato, che consentirà di agire tempestivamente per difendere le foreste dai disturbi biotici e abiotici, come parassiti, siccità e altre calamità naturali, incendi, ed anche dalle attività umane non sostenibili, se non criminali.

Uno specifico valore aggiunto nel settore è rivestito dal Progetto Smart Forest Monitoring che il Comando sta sviluppando, anche con i fondi del PNRR.

Si tratta di un progetto per il monitoraggio delle foreste mediante metodologie moderne, dove si affiancano ai militari, che presidiano il territorio e raccolgono i dati a terra, le moderne tecniche come il remote sensing da piattaforma satellitare, in grado di intercettare le anomalie spettrali validate a terra.

Il sistema si basa appunto sull’osservazione della terra allo scopo di individuare tempestivamente e mappare rapidamente i disturbi del bosco – utilizzazioni forestali legali e illegali, eventi meteorici estremi, attacchi parassitari e fitopatie, incendi e dissesti idrogeologici – rendendo più rapido, mirato ed efficace l’intervento del personale specializzato nel territorio.

Il sistema, oltre che per le attività connesse al pilastro forestale, potrà essere adattato per le attività del pilastro agro-alimentare, ad esempio per l’individuazione degli illeciti connessi agli aiuti previsti dalla PAC o ai limiti geografici di produzione dei prodotti DOP, ed anche per il pilastro ambientale, si pensi all’individuazione di discariche abusive, cave o lo stoccaggio e traffico di rifiuti.

La complessità delle sfide ambientali richiede un approccio integrato di specialità, competenza, conoscenza e professionalità, tra i diversi attori (istituzionali e non), e l’Arma dei Carabinieri continuerà a fornire il proprio contributo, anche nell’interesse delle future generazioni, come la Costituzione richiama a fare.

L’accordo tra Servizio Forestale Provinciale e Arama dei Carabinieri testimonia l’impegno delle istituzioni nell’ottica di una maggiore sinergia e cooperazione per la tutela dell’ambiente e la conservazione del patrimonio naturale dell’Alto Adige. L’idea di una collaborazione era nata già nello scorso mese di agosto 2023, durante un incontro ufficiale tra l’allora Presidente del Consiglio Provinciale Rita Mattei e il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. In quella sede il Generale Rispoli aveva sottolineato il valore aggiunto di una sinergia tra le due istituzioni: “In un’ottica di reciprocità, l’autorità nazionale potrebbe mettere a disposizione le proprie ampie banche dati e risorse, mentre quella locale fornirebbe la propria esperienza in un’area montana con diffuse zone boschive, allo scopo di fornire aiuto reciproco e sviluppare la ricerca anche su problematiche come il bostrico”. Nei mesi successivi si sono svolti diversi incontri bilaterali, promossi dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, Colonnello Raffaele Rivola, che ha curato assieme al Günther Unterthiner, Direttore della Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano, la individuazione degli ambiti di cooperazione e la formalizzazione del documento finale che, afferma lo stesso Rivola “è uno strumento flessibile che permette a due eccellenze quali il Forstdienst e il CUFA dei Carabinieri di promuovere attività di ricerca, studio e analisi, anche nel settore della innovazione tecnologica, e iniziative divulgative sui temi della tutela ambientale, del monitoraggio forestale e della valorizzazione della biodiversità, a beneficio del sistema Paese e delle comunità locali, contribuendo alla diffusione di una cultura ambientale”.