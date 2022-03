Bolzano, inaugurato il percorso museale Truppe alpine

martedì, 15 marzo 2022

Bolzano – La storia e le tradizioni del Corpo degli Alpini a 150 anni dalla sua costituzione sono raccontate in una mostra allestita presso il Comando delle Truppe Alpine a Bolzano.

Alla “vernice” ha preso parte questa mattina anche il vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher che si è congratulato con il comandante, il generale Ignazio Gamba: “Alpini preziosi per quanto hanno fatti in decenni di storia sia in tempi bellici che di pace, basti pensare all’enorme impegno messo in campo dai militari nella gestione della pandemia da Covid”.

Il racconto dei 150 anni abbinato alla odierna dimensione addestrativa ed operativa delle Truppe Alpine è testimoniato dalla presenza di installazioni nel Palazzo alti comandi che riportano l’elenco di tutte le medaglie d’oro attribuite a personale delle unità alpine.

Grazie alla collaborazione con il comune di Bolzano, e dell’Azienda di soggiorno cittadina, nei weekend la mostra verrà aperta al pubblico che potrà accedere su prenotazione.