Bolzano: il presidente del Consiglio provinciale Schuler dal vescovo Muser

venerdì, 16 febbraio 2024

Bolzano – Per la sua prima visita ufficiale, il presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler si è recato quest’oggi dal vescovo della Diocesi Bolzano-Bressanone Ivo Muser.

Temi principali del colloquio, ospitato negli uffici vescovili del Centro pastorale di Bolzano, sono stati, in generale, gli sviluppi in ambito politico e sociale. “In particolare – riferisce Schuler – abbiamo parlato del cambiamento delle modalità di relazionarsi in entrambi i settori”.

“In politica come nella società – aggiunge il vescovo Muser – il confronto interpersonale è fondamentale, e un dialogo costruttivo è possibile solo a fronte di adeguati toni e modi di relazionarsi. In quest’ambito, il Consiglio provinciale ha una particolare responsabilità: per questo, auguro al presidente del Consiglio grande sensibilità nello svolgimento del suo importante e unificante lavoro, ai fini di rafforzare il “noi” nella nostra società”.