Bolzano: festa di saluto ai 419 dipendenti provinciali in pensione

sabato, 5 agosto 2023

Bolzano – Dalla Provincia di Bolzano sono andati in pensione 419 dipendenti. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, le dipendenti e i dipendenti dell’Amministrazione provinciale in pensione, sono tornati ad essere personalmente onorati dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e dal direttore generale della Provincia, Alexander Steiner. Si sono svolte quattro cerimonie nel cortile interno di Palazzo Widmann a Bolzano, nel corso delle quali sono stati salutati tutti i 419 dipendenti provinciali in pensione.

Il presidente della Provincia e assessore al Personale, Arno Kompatscher, ha reso omaggio ai presenti: “Con la vostra dedizione, professionalità e il vostro impegno, avete dimostrato che l’Amministrazione provinciale altoatesina è un’istituzione su cui i cittadini possono contare”. Si tratta di competenze che possono rimanere a disposizione della società anche dopo la pensione: “Le associazioni hanno bisogno di professionisti che conoscano i processi burocratici. È un dato di fatto che mancano giovani dipendenti, rimane quindi un bene poter contare su chi è giovane di cuore”.

Il direttore generale Steiner ha ringraziato i presenti per il tempo prezioso che hanno investito nella loro vita professionale, contribuendo alla storia di successo dell’Alto Adige. “Le vostre esperienze, le vostre storie e il vostro entusiasmo per il servizio nell’Amministrazione provinciale sono preziosissimi. Come ambasciatori dell’Amministrazione provinciale, potete condividerne successi e i valori e incentivare i cittadini a scegliere di lavorare al suo interno”, ha sottolineato Steiner.

51 donne e uomini con oltre 40 anni di servizio in provincia

Dei 419 dipendenti provinciali che andranno in pensione nel 2022, 283 sono donne e 136 uomini. I più anziani – 37 in totale – sono nati prima del 1956. La pensionata più longeva ha lavorato in Provincia per 44 anni, 5 mesi e 26 giorni: più della metà della sua vita. Altri 50 dipendenti hanno trascorso più di 40 anni presso l’amministrazione provinciale, mentre 69 dipendenti avevano tra i 35 e i 39 anni di servizio al momento della loro pensione. Gli altri dati contano 73 dipendenti dai 30 ai 34 anni, 58 dai 25 ai 29 anni e 168 fino a 24 anni di servizio. Tra i nuovi pensionati ci sono anche 11 dirigenti.

Sono state quattro calorose cerimonie, nel corso delle quali, tra lacrime, risate e la musica di due eccellenti musicisti altoatesini, a tutti è stato consegnato un presente. Ai dipendenti che hanno maturato la meritata pensione sono stati consegnati un diploma, un pass annuale per l’ingresso gratuito nei Musei provinciali e nei giardini di Castel Trauttmansdorff, e una spilla d’oro con l’aquila provinciale. “Io me la devo ancora guadagnare”, ha affermato il presidente Arno Kompatscher.