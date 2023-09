Bolzano: discusse in Consiglio provinciale l’accoglienza dei migranti, bonus natalità e mistilingui

giovedì, 14 settembre 2023

Bolzano – Discusse mozioni di Süd-Tiroler Freiheit, Fratelli d’Italia/Forza Italia Alto Adige Südtirol/Lega Salvini Alto Adige Südtirol, Movimento 5 Stelle.

È ripresa nella tarda mattinata di oggi la trattazione della mozione 732/23 presentata dalla Süd-Tiroler Freiheit: Stop all’accoglienza dei migranti e ripartizione equa dei contributi al canone di locazione e alle spese accessorie tra la popolazione locale e gli stranieri (emendata), già presentata precedentemente. Con essa si chiedeva al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di deliberare quanto segue: (1) il Consiglio provinciale si oppone al progetto di ridistribuzione dei migranti in base alla superficie del territorio provinciale e chiede al Governo italiano ‒ per motivi autonomistici e di sicurezza ‒ di bloccare l’ingresso di ulteriori migranti; (2) la Giunta provinciale è incaricata di rivedere i criteri per la concessione di contributi al canone di locazione e alle spese accessorie, in modo da ripartire proporzionalmente le risorse finanziarie tra la popolazione locale e quella straniera.

La mozione è stata discussa, con diversi riferimenti all’attuale ondata migratoria e alla relativa gestione da parte del Governo: sono intervenuti in merito rappresentanti del Movimento 5 Stelle e Süd-Tiroler Freiheit, dopodiché la Giunta ha ritenuto che la questione riguardasse i temi della migrazione e della sicurezza, sottolineato la volontà di ascoltare i timori della popolazione ma anche la mancanza di competenze e il fabbisogno di lavoratori: ha quindi respinto la mozione. Dopo la replica del proponente, la mozione è stata votata per parti separate e nominalmente ed è stata respinta: le premesse con 4 sì e 25 no, il punto (1) con 5 sì, 22 no e 2 astensioni, il (2) con 5 sì, 23 no e 1 astensione.

Fratelli d’Italia ha quindi presentato la mozione 669/23: Bonus natalità, emendata con documento co-firmato da Forza Italia Alto Adige Südtirol e Lega Salvini Alto Adige Südtirol, con la quale invitava la Giunta provinciale a prevedere, in analogia alla misura citata in premessa (contributo economico una tantum per le famiglie con più di due figli introdotto nella vicina provincia di Trento, NdA), l’erogazione di un contributo economico, determinato in base ai requisiti patrimoniali e reddituali che la Giunta avrebbe ritenuto opportuni, 1.000 euro una tantum alle famiglie, alle madri e ai padri single con 10 anni di residenza per prodotti per l’infanzia da spendere in Alto Adige.

Nella successiva discussione sono intervenuti rappresentanti di Team K, Movimento 5 Stelle, Gruppo verde, tutti contrari ritenendo non opportuna né efficace la misura, la SVP, pure contraria evidenziando i più validi aiuti esistenti in provincia, la Süd-Tiroler Freiheit, favorevole invece a un sostegno a chi deve affrontare le spese che comportano i figli. La Giunta ha ricordato che il tasso di natalità della provincia è più alto di quello nazionale anche per diversi sostegni previsti, e respinto la mozione, che Fratelli d’Italia ha difeso quale misura per aiutare le famiglie ad arrivare a fine mese. Il plenum ha quindi respinto la proposta: le premesse con 4 sì e 23 no, la parte deliberante con 7 sí e 22 no.

Il Movimento 5 Stelle ha quindi presentato la mozione 734/23: Appartenenza linguistica e mistilingui, con la quale chiedeva di impegnare la Giunta provinciale (1) a promuovere uno studio sulle ricadute nel sistema amministrativo nell’ipotesi di aggiunta ai tradizionali gruppi italiano, tedesco e ladino, di un quarto gruppo chiamato ad esempio “mistilingui”, riguardo alle previsioni in materia di proporzionale, nell’ambito di composizione di organi collegiali e quant’altro, (2) a sostenere, negli ambiti di influenza verso altre sedi istituzionali, possibili norme di attuazione che potessero introdurre questo nuovo gruppo linguistico.

Nella successiva discussione sono intervenuti il Gruppo verde (favorevole al riconoscimento dei “plurilingui” – termine da preferire a “mistilingui” – anche con riferimento alla presenza di 40.000 stranieri costretti ad aggregarsi, ma non a un ulteriore pilastro del sistema dei gruppi), la Süd-Tiroler Freiheit (contraria, ritenendo tra l’altro che l’istituzione di un nuovo gruppo danneggerebbe quello italiano). La Giunta ha respinto la mozione, difendendo uno dei pilastri dell’Autonomia, ai quali si interessano molto le delegazioni dall’estero; per chi non faceva parte dei gruppi linguistici tradizionali c’era la possibilità dell’“aggregazione”, inoltre era stata introdotta una certa flessibilità. La proposta è stata respinta dall’aula con 6 sì, 20 no e 3 astensioni.