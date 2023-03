Bolzano, convegno su prevenzione rischi, antiriclaggio e operazioni sospette

venerdì, 31 marzo 2023

Bolzano – Convegno sul sistema di prevenzione antiriclaggio e operazioni sospette. Questa mattina ha avuto luogo, a Bolzano, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, un convegno sul sistema di prevenzione antiriciclaggio e sull’obbligo di segnalazione e comunicazione di operazioni sospette da parte dei professionisti contabili e legali e degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni, organizzato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano, in sinergia con i presidenti degli Ordini dei Notai, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati.

Sono intervenute anche diverse autorità locali, tra cui il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano Vito Cusumano, la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti, il procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Bolzano Axel Bisignano, il Comandante Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Guido Zelano, il questore di Bolzano Giancarlo Pallini e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri colonnello Raffaele Rivola.

Il convegno ha avuto, in particolare, lo scopo di sensibilizzare l’attenzione sul tema della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e sull’importanza che i soggetti obbligati, al verificarsi dei presupposti normativamente previsti, effettuino segnalazioni o comunicazioni relative ad operazioni sospette.

Ciò, a maggior ragione, se consideriamo il contesto storico che stiamo vivendo, che pone al centro tutte le questioni connesse all’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) post emergenza sanitaria da Covid-19. In tale contesto, alla luce del vasto numero d’iniziative di carattere finanziario previste per favorire la ripresa economica (da attuare in tempi molto ristretti, entro il 2026), è possibile presumere che si creino molteplici occasioni per la criminalità di tentare d’accedere alle tante risorse stanziate che, per la maggior parte, saranno gestite dagli Enti Pubblici.

L’elenco dei soggetti tenuti all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette è molto ampio ed è contenuto nel decreto antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007); tra essi figurano gli intermediari bancari e finanziari (inclusa Poste italiane), le imprese di assicurazione che operano in determinati rami assicurativi, alcuni tipi di società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, i «cambi valuta», i «professionisti contabili e legali» (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori legali e società di revisione, notai e avvocati).

Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, lo stesso Decreto Antiriciclaggio stabilisce l’obbligo di «comunicazione» di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette acquisiti nell’esercizio dell’attività istituzionale.

Sia le «segnalazioni» che le «comunicazioni» vanno inoltrate, attraverso procedure informatiche standardizzate, all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia quando i soggetti obbligati «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita…».

L’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle «segnalazioni» e «comunicazioni» ricevute, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero

sulla scorta di informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore e dalle omologhe strutture estere (Financial Intelligence Unit – F.I.U.).

Le «segnalazioni» e le «comunicazioni» di operazioni che presentano maggiori profili di rischio di riciclaggio sono trasmesse dalla U.I.F., oltre che alla Direzione investigativa antimafia, anche al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, il quale, dopo una serie di sviluppi investigativi, le inoltra ai Reparti del Corpo competenti per territorio, per l’avvio dei conseguenti approfondimenti operativi, siano essi di carattere amministrativo ovvero di polizia giudiziaria.

Durante l’indirizzo di saluto agli intervenuti al convegno, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano, Generale di Brigata Gabriele Procucci, ha sottolineato come «il fatto di segnalare alle autorità competenti operazioni che possano destare sospetto in quanto potenzialmente collegate a condotte illegali, dovrebbe essere avvertito dagli operatori non solo come un obbligo giuridico ma come un dovere civico e un atteggiamento culturale. Nell’ambito del dispositivo antiriciclaggio, i soggetti tenuti all’effettuazione di “segnalazioni” e “comunicazioni” di operazioni sospette sono delle vere e proprie “sentinelle” sul territorio, le quali sono spesso in grado d’individuare i segnali di attività criminose ancora prima che le stesse vengano compiute o, comunque, in tempo utile per contenere i relativi danni e per consentire un’adeguata azione repressiva ad opera delle Istituzioni preposte. In questa prospettiva, sulla base dei dati che abbiamo a disposizione, si può affermare che c’è un ampio margine di miglioramento per la gran parte dei soggetti tenuti a questa forma di collaborazione. Pertanto, giornate di approfondimento e studio come quella odierna sono molto utili per condividere esperienze e procedure nonché per comprendere appieno come la Guardia di Finanza e i soggetti obbligati a effettuare le segnalazioni sospette siano “giocatori della medesima squadra”, con ruoli diversi ma con il comune obiettivo di prevenire possibili infiltrazioni criminali nel sistema economico-legale».

L’Ordine degli Avvocati di Bolzano ha sottolineato di aver aderito con favore all’invito della Guardia di Finanza, data l’importanza dell’argomento e degli adempimenti che vengono richiesti alla stessa categoria, in un’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra tutte le parti coinvolte ed al servizio della collettività e nel rispetto dei diritti dei cittadini e delle cittadine.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano ha accolto con favore l’evento promosso dalla Guardia di Finanza e ritiene molto importante una continua e fattiva collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di prevenire illeciti e diffondere una maggiore consapevolezza su un tema così rilevante.