Bolzano, Cassa di Risparmio propone un dividendo di 21 milioni

mercoledì, 1 marzo 2023

Bolzano – Cassa di Risparmio di Bolzano propone il pagamento, a valere sull’utile 2022, di un dividendo complessivo pari a 21 milioni di euro.

LA PROPOSTA – Il Consiglio di Amministrazione di Sparkasse ha approvato la proposta di quantificazione dell’utile individuale e consolidato al 31 dicembre 2022 per la determinazione dei “Fondi propri” ai fini di Vigilanza e ieri ha deliberato, previa approvazione del progetto di bilancio, la formalizzazione della proposta che lo stesso formulerà all’Assemblea dei soci, prevista per il 5 aprile 2023, relativamente all’ammontare e alle modalità di distribuzione dei dividendi sull’utile di esercizio Sparkasse 2022. La proposta prevede il pagamento di dividendi per complessivi 21 milioni di euro che corrispondono a 35 eurocent in contanti per azione. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di prevedere che il singolo azionista possa scegliere il dividendo sotto forma di azioni Cassa di Risparmio di Bolzano anziché in contanti, come già fatto nel 2019. L’opzione di poter richiedere l’assegnazione del dividendo sotto forma di azioni può rappresentare un’opportunità perché non è soggetta all’applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l’incasso del dividendo in denaro. Avranno diritto al dividendo i detentori delle azioni alla data del 27 marzo 2023 (nella foto da sinistra Calabrò, Brandstätter e Costa).

LE DICHIARAZIONI – Il presidente Gerhard Brandstätter ha commentato: “Nel 2022 abbiamo realizzato un ottimo risultato, leggermente superiore a quello dell’anno precedente, e pertanto si propone anche in termini di dividendo un aumento negli stessi termini. Si tratta anche in questa occasione di mantenere un approccio prudente e conservativo, e nello stesso tempo continuare a remunerare gli azionisti in modo soddisfacente”.

Il vice presidente Carlo Costa aggiunge: “21 milioni di euro corrispondono al maggior dividendo erogato da Sparkasse in questi ultimi anni e credo che rappresentino un concreto segno di ringraziamento per la fiducia che i nostri azionisti ci hanno sempre attribuito”.

L’amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò conclude: “Negli ultimi 5 anni abbiamo distribuito 51,4 milioni di dividendi ai quali si aggiungono i 21 milioni relativi all’utile 2022 per un totale di oltre 70 milioni e anche quest’anno confidiamo di poter soddisfare i nostri azionisti. Con l’attribuzione ai nostri azionisti della possibilità di optare per l’assegnazione, in alternativa al contante, di azioni Sparkasse diamo anche un potenziale vantaggio di risparmio fiscale”.

Red. Ec.