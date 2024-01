giovedì, 18 gennaio 2024

Bolzano – Arno Kompatscher rieletto presidente della Provincia di Bolzano con 19 sì e 16 no.

Autonomia come assoluta priorità

In quest’ottica, “l’Autonomia sarà in cima alla mia lista di priorità” nei prossimi cinque anni di governo. L’Autonomia dell’Alto Adige va a vantaggio di tutti i cittadini altoatesini”, ha dichiarato Kompatscher. “Negli ultimi anni siamo riusciti a organizzare la normativa finanziaria in modo tale che l’Alto Adige si trovi in una posizione migliore rispetto al passato. Ora dobbiamo ottenere lo stesso risultato con la legislazione. M’impegno a ripristinare, preservare e ampliare ulteriormente le nostre competenze autonomistiche. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a fare le leggi in modo che funzionino bene per l’Alto Adige, ad esempio per ridurre la burocrazia inutile”, ha sottolineato Kompatscher.

Oltre alla questione chiave dell’Autonomia, Kompatscher è particolarmente attento ai problemi che impattano più direttamente sulla popolazione. Soprattutto la giustizia sociale. “Parlo di salari equi, di alloggi a prezzi accessibili, soprattutto per i giovani, di ridurre i tempi di attesa nel sistema sanitario, di sicurezza, di lotta alla povertà in età avanzata e di pari opportunità per uomini e donne e, naturalmente, di neutralità climatica – per la quale manteniamo un chiaro impegno – e di pari opportunità educative”, ha sottolineato Kompatscher. È chiaro che tutti questi problemi non possono essere risolti semplicemente schiacciando un pulsante.

Strategie chiare e obiettivi concreti

“Non potremo fare miracoli, ma insieme abbiamo elaborato un programma di governo con strategie e obiettivi chiari che vogliamo attuare e raggiungere per il bene degli altoatesini”, ha sottolineato Kompatscher. Nel fare ciò, è importante superare le spaccature che si sono allargate a causa delle molteplici crisi, ha detto Kompatscher, che ha chiesto un’interazione e una collaborazione rispettosa anche nel Consiglio provinciale. In questo modo, l’Alto Adige potrebbe essere un modello “non solo per l’Autonomia, l’autogoverno e la responsabilità, ma anche per la pacifica convivenza di diverse culture e gruppi linguistici, per la tutela efficace delle minoranze e, allo stesso tempo, per il fatto che questo autofoverno porta al successo sociale, ecologico ed economico”, ha spiegato testualmente il presidente, descrivendo “l’Alto Adige come una piccola Europa all’interno dell’Europa, come un ponte tra due culture e aree economiche, dove il futuro può essere modellato con fiducia sulla base di valori chiari come la democrazia e la libertà”.

Interventi in Consiglio provinciale

Intervenendo nel pomeriggio in merito alla candidatura quale presidente della Provincia di Arno Kompatscher, Daniel Alfreider (SVP) ha ringraziato quale rappresentante ladino la SVP e i partner di maggioranza per aver riconosciuto da subito l’esigenza di rappresentare tutti i gruppi linguistici. Dalla discussione di questa mattina sembrava si dicesse “noi siamo i buoni, gli altri i cattivi”: questo non era molto democratico. Egli si augurava nei prossimi anni si riuscisse a portare avanti punti fondamentali per questa terra: il programma presentato era ricco, con temi chiari quali sicurezza, famiglia, capacità d’acquisto, formazione e scuole. In quanto all’autonomia, la SVP aveva cercato di ampliarla, e questo era riuscito anche con 68 governi in Italia e diversi in Austria. Kompatscher aveva sempre posto il tema davanti al Governo statale. Si augurava per il futuro una collaborazione rispettosa per realizzare i singoli punti, evidenziando che la collaborazione era benvenuta (Arno Kompatscher nella foto ASP Claudia-Corrent)

Franz Ploner (Team K) ha chiarito che con la dichiarazione di governo e l’assunzione di responsabilità con partner di destra – e in alcuni casi estrema destra – Kompatscher portava a una svolta con conseguenze imprevedibili per la provincia e la sua popolazione. I partner si erano distinti per slogan ostili ad alcune categorie di cittadini: era quindi un patto con il diavolo. Molti avevano votato la SVP con convinzioni liberali, mentre ora ottenevano una coalizione di estrema destra, con Fratelli d’Italia che seguiva le tracce dell’MSI. Questo era stato criticato anche dal politologo Pallaver, che aveva parlato di legittimazione da parte della SVP dell’annacquamento di valori che erano anche nella Costituzione. I negoziati erano stati condizionati da ambizioni personali, e Kompatscher non voleva sentire quello che dicevano i referenti nazionali dei propri partner di destra. La democrazia non era un dono per sempre: nata dal sangue e dalla sofferenza di genitori e nonni, poteva essere persa in qualsiasi momento. Nessuno di Fratelli d’Italia aveva mai chiesto scusa per quanto successo. Ploner ha chiesto se Kompatscher era consapevole delle conseguenze di sostenere questa coalizione – bastava guardare oltre le frontiere per vedere a cosa portava l’ondata populista di destra cui Kompatscher aderiva. Nella dichiarazione di governo non c’era alcun riferimento all’importanza del coinvolgimento delle parti sociali; ci si incamminava come sonnambuli verso la catastrofe per dare spazio ad ambizioni personali: bisognava invece riconquistare la fiducia dei cittadini, ma non ci si sarebbe riusciti ignorando interi gruppi sociali. DI determinate forze politiche poteva poi essere difficile liberarsi.

Hubert Messner (SVP) ha segnalato di comprendere le critiche, ritenendo tuttavia che in esse fosse mancato uno sguardo al futuro. Il programma elaborato dai 5 partner di governo era pragmatico e orientato a soluzioni. Gli era stato chiesto perché si prendeva quest’incarico: lo faceva perché voleva dare un contributo alla provincia. Aveva potuto conoscere Kompatscher come essere umano e politico coerente con i propri valori, in Alto Adige come a Roma, Vienna e Bruxelles, dove la provincia con lui era ben rappresentata, ed era orgoglioso di poter lavorare con questa squadra – si attendeva quindi rispetto.

Philipp Achammer (SVP) ha ritenuto un peccato che il dibattito non fosse stato utilizzato per affrontare i temi che riguardavano la cittadinanza, che aveva il desiderio che si cominciasse a lavorare su temi concreti, come alloggi accessibili e opportunità per il futuro. Ha invitato l’opposizione a misurare la maggioranza sui risultati. Essa rappresentava la maggioranza della popolazione: così funzionava la democrazia. Era stata fatta l’accusa di “aprire la porta” a questa maggioranza, ma tutti erano eletti e un atteggiamento del genere finiva con lo spostare qualcuno ai margini. Se il programma fosse stato letto senza conoscere le firme, sarebbe stato apprezzato. Non si poteva escludere una coalizione che rispettasse le decisioni dei cittadini: se non fosse stata fatta questa coalizione tanti cittadini avrebbero parlato di occasione persa. Achammer ha aggiunto che se si avvia una trattativa non si rinuncia ai propri principi: “Rimarremo una popolazione aperta, garante dei diritti civili”, ricordando che anche in passato c’erano state Giunte a 11. La maggioranza si sarebbe data da fare per un buono sviluppo, per il progresso, perché i giovani avessero un buon futuro.

Thomas Widmann (Für Südtirol mit Widmann) ha segnalato che ancora non si conoscevano i componenti della Giunta e i temi – egli avrebbe garantito agli assesori una collaborazione costruttiva, ma discutendo oggi dell’elezione del presidente, egli non riteneva fosse il leader più adeguato per la guida della Provincia. per questo si era presentato come candidato alternativo. Dopo le elezioni, tuttavia, aveva teso la mano senza chiedere un mandato, mentre Kompatscher aveva chiesto il sostegno di un terzo partner italiano. Widmann ha ricordato che nel 2013 i seggi della SVP erano 18, ora di meno: quali promesse aveva attuato Kompatscher negli ultimi 10 anni? Aveva promesso di ripristinare competenze, di prorogare la concessione A22, di introdurre una polizia provinciale, di ridurre il prezzo degli alloggi, di introdurre lo 0-budgeting, ma nulla di questo era stato fatto. Dal 2022 Kompatscher aveva gestito anche l’azienda sanitaria, in maniera caotica, ed erano stati persi due anni. Aveva promesso una Giunta entro Natale, mentre si era al 18 gennaio, aveva detto che agli italiani spettava un solo assessore mentre sarebbero stati due: un modo di procedere poco professionale e arrogante. Egli non credeva che Kompatscher avrebbe potuto gestire bene la Provincia, e ancora meno una coalizione di 5 partiti, a fronte di grandi problemi cui era necessario trovare una soluzione. In quanto alla sanità, nel programma sono previste misure per cui erano già stati previsti i fondi, per esempio per implementare il servizio dei medici di base, che non erano stati utilizzati. Mancava un progetto anche relativamente a un’amministrazione efficiente, che richiedeva una leadership forte. Egli non poteva dare fiducia e il proprio voto a Kompatscher.

Harald Stauder (SVP) ha evidenziato che la provincia era invidiata da tanti, che tanti la visitavano per prendere esempio da quanto fatto, che si era sviluppata in campi fondamentali; c’erano cose da migliorare, e il programma lo ammetteva, ma partendo già da un buon livello. Tante critiche fatte erano immeritate, e il tono usato era inusuale, per un sindaco. Si era parlato di imbroglio, di colonizzazione, addirittura del più grande crimine da 80 anni, cosa che chi aveva una minima consapevolezza non poteva che contestare. Era necessario ridurre le aggressioni verbali, lavorare per le persone invece che dedicarsi a guerre politiche

Magdalena Amhof (SVP) ha annunciato voto convinto per la terza volta per Arno Kompatscher, che avrebbe governato con responsabilità per i prossimi 5 anni. Il programma prevedeva misure chiare, per esempio per rendere accessibile l’abitare, per la sicurezza: in quest’ultimo settore era stato trovato un buon compromesso. Si voleva che i cittadini della provincia potessero vivere del loro stipendio, si intendeva lavorare per aumentare il personale sanitario e ridurre i tempi d’attesa, si intendeva sostenere il volontariato. Il punto centrale dell’accordo di coalizione era il ripristino delle competenze del 1992: a questo scopo c’era una concreta bozza di legge costituzionale. L’accordo di governo riprendeva inoltre alcuni dei contenuti della convenzione per l’Autonomia. Non le piaceva iniziare una legislatura con un dibattito come quello di oggi: si era sempre sentita onorata di essere una dei 35 componenti del Consiglio, ma da quanto sentito le sembrava che la maggior parte dei colleghi non avesse nemmeno voglia di essere qui, mentre tutti avevano il compito di fare la propria parte. L’immagine che era stata dipinta questa mattina non corrispondeva alla realtà della provincia. La SVP aveva 13 consiglieri, i partiti più grandi che venivano dopo ne avevano 4: questo dava alla SVP il diritto e il dovere di formare un governo, questi erano i numeri. Amhof ha contestato le aspre critiche a Kompatscher, che per 10 anni si era assunto importanti responsabilità e che al ruolo di presidente aveva sacrificato tantissimo tempo, e si è augurata più rispetto e buona collaborazione nei prossimi 5 anni.

Andreas Colli (JWA) ha fatto riferimento al tanto tempo passato dalle elezioni alla formazione di un programma, mentre la Baviera era riuscita in un mese a fare un governo: si arrivava all’ultimo minuto a eleggere il presidente della provincia per non correre il rischio di nuove elezioni, si era trattato di tre mesi persi. Alla fine, il programma altro non era che un continuare come prima, rifacendosi il trucco e con qualche ingrediente dal lato italiano. Molto sarebbe finito nel cassetto, non era certo innovativo. In questi tre mesi c’erano state anche tante proteste di persone che volevano condizionare la formazione della Giunta, ma in ogni caso dello stallo era responsabile la SVP, che volutamente aveva atteso fino all’ultimo minuto, sapendo che nessuno avrebbe voluto rinunciare a una poltrona. La discussione dimostrava che si era molti lontani dalla realtà dei cittadini, si era in una bolla, privilegiando mercanteggiamento delle poltrone, vanità, desiderio di posti lucrativi. L’apparato amministrativo della provincia era esagerato rispetto al numero dei cittadini, così come il numero degli assessori – ci voleva il coraggio di eliminare dipartimenti, assessorati, tasse, privilegiando una politica orientata al risparmio. Colli si è infine espresso contro la rielezione di Kompatscher, che aveva fatto tante promesse non rispettate: A22, urbanistica, IMI, Convenzione… Prima si parlava dell’autonomia migliore del mondo, ora che deve essere recuperata. Non riteneva che si trattasse di un patto col diavolo, ritenendo che Bianchi avesse portato avanti una buona politica, ma ricordava che con le misure durante la pandemia si era ingannata la cittadinanza.

Il presidente designato Arno Kompatscher ha parlato di grande polarizzazione emersa dal dibattito, a fronte di un programma che di fatto era di centro. Questo rispecchiava quanto si vedeva nella popolazione. Nel dibattito si era suddiviso il mondo tra buoni e cattivi, ma questo andava evitato. Si era parlato pochissimo di contenuti, anche laddove questi erano condivisi: per esempio, l’intenzione di voler portare avanti la tutela del clima e rispettare gli obiettivi di neutralità climatica nel 2040 non andava bene perché c’erano “i partner sbagliati”. Il presidente designato ha aggiunto di credere col cuore in questa politica, aggiungendo che non sempre è possibile proseguire in linea retta senza scendere a compromessi: questo non è opportunismo, ma una politica pragmatica. Erano state poste delle priorità, tra cui quelle dedicate all’Autonomia, a fronte di spazi di legiferazione che si erano ristretti – tuttavia, proprio questa Autonomia era stata potata ad esempio all’Assemblea generale dell’ONU. A questo scopo c’erano un disegno di legge e una tabella di marcia di 6 mesi, con verifica nel comitato di coalizione. Nel programma erano contenuti anche altri temi, quali l’alto costo della vita e l’accessibilità degli alloggi per i residenti, erano considerate le parti sociali, agevolazioni fiscali ed accordi territoriali con contributi per le imprese che vi aderivano. Negli ultimi 10 anni non tutto era stato perfetto, ma egli si aspettava anche la correttezza di verificare cosa succedeva nei Paesi vicini: in Alto Adige si era riusciti a fare di più, e questo era il risultato dell’impegno della popolazione di questa terra, del volontariato, di chi credeva in questa provincia. C’erano buoni motivi per continuare ad avere fiducia anche in questa coalizione che aveva un chiaro programma. Si augurava una migliore collaborazione anche in Consiglio, si sarebbe impegnato per questo.

Dopo una votazione di prova, si è proceduto alla votazione nominale del presidente della Provincia: con 19 voti a favore e 16 contrari, Arno Kompatscher è risultato eletto presidente della Provincia.

Prendendo la parola come neoeletto Landeshauptmann, Arno Kompatscher ha ringraziato per la fiducia i colleghi della maggioranza, augurandosi di riuscire a trovare maggioranza più ampie su determinati temi. Ha quindi ringraziato la moglie presente in tribuna e la propria famiglia, per la quale negli ultimi anni, anche a fronte della pandemia, non era stato semplice, e sostenuto che ora c’era molto da fare. Ha ricordato che nelle tre diverse occasioni (2013, 2018, 2023) era stato eletto il 14, il 17 e il 18 gennaio, quindi si era nei tempi.

Dopo la sua rielezione, il presidente della Provincia presenterà al Consiglio provinciale il programma di governo, la composizione della Giunta provinciale e la ripartizione delle competenze.