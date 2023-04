Bolzano, apre Tempo Libero: la fiera più amata in Trentino Alto Adige

giovedì, 27 aprile 2023

Bolzano – In occasione del ritorno di Tempo Libero, la fiera più amata dal grande pubblico della Regione e non solo, in programma a Fiera Bolzano da domani, venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio, dalle 9:30 alle 18:30, è in programma domani – alle 11 – a FieraMesse H1 Eventspace l’inaugurazione a cui interveranno Hannes Waldner, fondatore collettivo DUNG – South Tyrolean Gaming Fertilizer; Francesca Pisciali, ciclista professionista, Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano; Luis Walcher, vicesindaco di Bolzano; Giuliano Vettorato, vicepresidente della Provincia e Assessore provinciale per Scuola italiana, Formazione professionale italiana, Cultura italiana, Energia, Ambiente; Claudio Corrarati, Vicepresidente Fiera Bolzano e Thomas Mur, Direttore Fiera Bolzano (moderatore).

Tempo Libero 2023 – Vacanze, Campeggio, Food, Sport & Giardino

Da domani 28 aprile fino a lunedì 1° maggio – 9:30-18:30 – venerdì 28, ingresso gratuito

Street Food Festival tutti i giorni | sab-dom fino alle 23

Ticket online – 5 euro

Ticket ridotto solo in cassa | under 16 e over 65 – 4 euro

Bambini fino a 6 anni ingresso gratuito. Con il ticket online si viaggia gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/tempolibero