Bolzano: apertura straordinaria dello sportello passaporti

sabato, 13 maggio 2023

Bolzano – È stata programmata un’altra apertura straordinaria (la quarta di quest’anno) dell’agenda passaporti che consentirà a 100 persone di prenotare “on-line” l’appuntamento per il prossimo martedì 16 maggio, presso gli sportelli dell’Ufficio Passaporti della Questura sita in Largo Palatucci 1, per la presentazione della domanda di passaporto.

Prosegue, pertanto, l’iniziativa per far fronte alle numerose domande di rilascio del passaporto anche in questa provincia oltre che in altre località del territorio nazionale.

Tale iniziativa si aggiunge all’incremento dei posti disponibili che viene programmato settimanalmente nell’agenda per contenere i tempi di prenotazione; a tal fine è stato aggregato ulteriore personale all’Ufficio.

Le attività poste in essere in questo primo quadrimestre hanno consentito di incrementare del 70% i rilasci rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’Ufficio Passaporti rimane comunque a disposizione del cittadino per ogni urgenza, in particolare per motivi di salute, di lavoro o di studio, che possa necessitare di anticipato o anche di immediato rilascio del documento.