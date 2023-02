Bolzano: addio Franz Spögler, storico assessore provinciale

lunedì, 27 febbraio 2023

Bolzano – Omaggio a Franz Spögler, storico assessore provinciale al Turismo, Commercio e Sport, morto all’età di 96 anni. Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha reso omaggio all’attività politica di Franz Spögler, che è stato membro della Giunta provinciale altoatesina dal 1969 al 1989, ha ricoperto il ruolo di assessore provinciale nei quattro mandati Magnago III, Magnago IV, Magnago V e Magnago VI, e porge le condoglianze ai suoi familiari anche a nome della Giunta provinciale.

“Franz Spögler è stato responsabile dei programmi economici della Giunta provinciale nel periodo dell’entrata in vigore e dell’attuazione del Secondo Statuto di Autonomia – afferma Kompatscher – contribuendo così all’attuazione dell’Autonomia dell’Alto Adige, sviluppando e costruendo le condizioni per lo sviluppo economico e sociale della provincia. Durante il suo mandato di assessore provinciale, Franz Spögler ha tracciato la strada per l’economia, il turismo e lo sport, di cui l’Alto Adige beneficia ancora oggi. Importante anche la sua vasta rete di contatti sia in Italia che all’estero”.

Franz Spögler è nato il 5 gennaio 1927 a Longomoso sul Renon, in una famiglia che durante le opzioni scelse di rimanere in Alto Adige. Frequentò il ginnasio “Johanneum” a Tirolo, fu arruolato nel “Polizeiregiment Brixen” e nel 1944 e fu inviato sul fronte orientale in Slesia. Dopo essere stato prigioniero di guerra dei russi, rientra in Italia nell’ottobre del 1945 e consegue la maturità. In seguito si laurea in veterinaria e parte della sua vita dedicata alla politica e vita amministrativa.