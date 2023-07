Bolzano: accordo sulla protezione di reti e sistemi informatici delle aziende

lunedì, 24 luglio 2023

Bolzano – Intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici tra il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni “Trentino – Alto Adige”, vice questore della Polizia di Stato Alberto Di Cuffa e il Presidente della società Konverto Spa, Herbert Von Leon.

Il protocollo d’intesa ha lo scopo di prevenire e contrastare possibili minacce, attacchi e/o esposizioni a vulnerabilità delle infrastrutture informatiche aziendali mediante la reciproca condivisione e l’analisi di specifiche informazioni sicurezza a garanzia della regolarità dei servizi e dei processi produttivi aziendali.

Oltre all’innalzamento dei livelli di sicurezza cibernetica, la partnership consentirà anche di ottimizzare le procedure di remediation al verificarsi di incidenti di natura informatica nonché lo sviluppo di momenti di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza e protezione delle reti e dei sistemi informativi automatizzati.

La Konverto di Bolzano è una azienda IT leader in Alto Adige con oltre 160 dipendenti, specializzata in connettività Internet, sicurezza IT, ambienti di lavoro moderni, soluzioni cloud e sviluppo software.

Tra i clienti di Konverto figurano importanti realtà del settore finanziario, industriale e manifatturiero, ma anche un numero consistente di clienti privati.

Continua, quindi, la costante azione della Polizia di Stato volta a diffondere e promuovere un’adeguata e funzionale cultura della sicurezza informatica nel contesto produttivo mediante l’attivazione da parte del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Postale e delle Comunicazioni “Trentino – Alto Adige” di appositi protocolli di intesa in materia di cybersicurezza, a favore di soggetti pubblici e privati di rilievo strategico e occupazionale operanti sul territorio regionale di competenza.

Il centro operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale e delle comunicazioni “Trentino -Alto Adige” rinnova il proprio impegno istituzionale contro gli attacchi informatici