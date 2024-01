Bolzano: accordo sulla nuova Giunta provinciale, domani l’elezione

mercoledì, 17 gennaio 2024

Bolzano – Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si riunisce domani, 18 gennaio 2024, alle ore 10, per l’elezione del presidente della Provincia.

La dichiarazione di governo presentata dai capigruppo di Südtiroler Volkspartei, Fratelli d’Italia, Die Freiheitlichen, Uniti per l’Alto Adige – Lega Alto Adige Südtirol e La Civica, che indica quale presidente designato l’attuale presidente Arno Kompatscher (nella foto), è stata fatta un’integrazione arrivata questa mattina al presidente del Consiglio Josef Noggler: in essa si specifica che la futura Giunta provinciale sarà composta da 11 membri.

L’accordo sulla formazione della nuova Giunta provinciale di Bolzano è stato trovato la scorsa notte: i due assessori di lingua italiana sono Marco Galateo (Lega) e Christian Bianchi (Lega – Insieme per l’Alto Adige). Angelo Gennaccaro (La Civica) non entra nell’esecutivo, ma diventa vicepresidente dell’aula, assessore regionale, membro della commissione paritetica Stato-Provincia (la cosiddetta Commissione dei Sei) e coordinatore tra la Giunta provinciale e le città di Bolzano e Merano. Tutti e cinque i partiti avranno parità di rappresentanza nel comitato di coalizione che prenderà le decisioni strategiche. Lo comunicano i cinque partiti in una nota congiunta.

Domani in aula è previsto un dibattito nel quale ciascun consigliere e ciascuna consigliera potrà intervenire per un massimo di dieci minuti. Seguiranno la replica e la votazione per appello nominale; per l’elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del plenum. All’ordine del giorno della seduta di domani anche la designazione di tre consigliere/i provinciali quali membri del Comitato d’intesa.