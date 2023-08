Bolzano: 17 i contrassegni ammessi alle elezioni provinciali

mercoledì, 30 agosto 2023

Bolzano – Approvati tutti i 17 contrassegni depositati per le elezioni provinciali 2023, di cui due con riserva. Domani verrà sorteggiato l’ordine di affissione dei contrassegni.

I contrassegni dei partiti o dei raggruppamenti politici interessati sono stati depositati oggi. Ne verranno utilizzati al massimo 16: un movimento politico ha depositato due contrassegni, entrambi ammessi con riserva, di cui potrà utilizzarne solamente uno. Domani, giovedì 31 agosto, verrà sorteggiato l’ordine in cui i simboli potranno essere riportati sui manifesti recanti i contrassegni per l’albo pretorio degli uffici comunali.

I partiti e i movimenti politici interessati hanno depositato i propri contrassegni per partecipare alle elezioni provinciali del 22 ottobre 2023. Subito dopo il deposito, tre giudici, in qualità di membri dell’autorità elettorale, hanno controllato i documenti a Palazzo Widmann, a Bolzano, e hanno dichiarato ammissibili tutti i 17 contrassegni.

Di seguito, in ordine cronologico di presentazione:

1 Forza Italia

2 Lega Salvini Premier (con riserva)

3 Lega alvini Premier – Uniti per l’Alto Adige (con riserva)

4 Enzian Sudtirol

5 Jwa – Wirth Anderlan

6 Vita

7 Svp Sudtiroler Volkspartei

8 Movimento 5 stelle

9 Die Freiheitklichen

10 Fur Sudtirol Mit Widmann

11 Stf Sidtiroler Freiheit

12 Team K

13 Centro Destra

14 La Civica

15 Verdi Grune Verc

16 Pd – Partito Democratico – Demokratische Partei

17 Fratelli d’ Italia.